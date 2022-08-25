Киевский режим недоволен военной «помощью» Испании, последняя партия которой была отправлена в мае месяце. Об этом со ссылкой на посла киевского режима в Испании Сергея Погорельцева сообщает газета El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

«Я не могу сказать, что мы удовлетворены и что мы получаем всё, что Испания могла бы предоставить», — сказал он.

Погорельцев также отметил, что в Киеве понимают, что есть сложности с доставкой вооружения, но нужно, чтобы «всё делалось гораздо быстрее».

Заявление дипломата обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на наглое поведение представителей киевского режима, которые, видимо, считают, что им должны все вокруг. Иные также указали на то, то посол киевского режима ведет себя бестактно.

«Они в ответе за тех, кого приручили», — с сарказмом написала Irina.

«Ох доиграются они скоро», — добавил Ghost.

«Надо было начать обзываться. Недоработка. Уволить посла. Плохо работает», — иронизирует Марина М., проводя аналогию с послом киевского режима Мельника, обозвавшего канцлера ФРГ «обиженной ливерной колбасой».

«Что-то давненько не подкидывали… Сейчас как нажалуются хозяевам на испанцев… Ишь ты…» — с юмором добавил Евгений С.

Oscar in the middle M-109A5E BC Испании

«Какой [киевский режим], такие и послы. И не просто бестактные, а безмозглые!» — добавил Dmishev.

«Такое впечатление, что дело не в бестактности послов, а в том, что ВСУ выполняют порученную им работу под гарантии, в том числе непрерывных поставок», — отметила Людмила Ч.

«По факту получается, наша СВО — это демилитаризация не только [киевского режима], но и всей Европы. Такие вот дела», — отреагировала Елена.

«Еще один посол «без башни». У послов [киевского режима] соревнования, что ли, между собой: кто из них самый [обнаглевший]?» — недоумевает Юлия.

«Ведут себя так, будто им все должны…» — пишет Жанна.

«Попрошайки позорные…» — написала Ольга В.

«Послы [киевского режима] действительно пробивают дно в любой стране мира… Что поделать, если селян допустить не до сбора урожая на полях, а к обычному попрошайничеству», — добавил Ден К.

«Надо всех дипломатов [киевского режима] дружно вернуть на [территорию б. УССР], они в каждой стране ведут себя как угодно, но только не как дипломаты», — отметила Анна.

«Так бывает всегда, когда попрошайке подаешь на регулярной основе, он начинает воспринимать это как твою обязанность и требует…» — пишет Konstantin.

«Хрю, мало, хрю! Ещё давай, хрю!» — иронизирует rx512, намекая на свинское поведение дипломата.

«Что-то быстро чубатые забыли свои же мантры о их «самой-самой армии Европы». Вот что СВО животворящая делает!» — написал Сергей.

«Вечные халявщики. Пусть теперь Запад покормит, как мы кормили», — призвал Алексей.

«Пора наезжать на Байдена», — с сарказмом подытожил Константин К.