Известие о том, что менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на территории б. УССР, активно комментируют в социальных сетях. Люди говорят, что цивилизованный мир не дурак и видит, кто есть настоящий террорист на планете.

Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шерхан и Табаки

«Не увидел в списке Эстонии. Они опять тормозят или у них что-то случилось?» — смеётся Михаил Глушко.

«Подписали Шерхан и его гиены — табаки… Редеют ряды ярых русофобов, а ведь еще не вечер. Ну что, Зеля? Не спрячешься — найдем!» — иронизирует Наталья Боева.

«Кто бы сомневался! Все америкосовские прихлебатели!» — считает Татьяна.

«Недобитки фашистские», — высказалась Светлана Щеголева.

«Забудьте уже про окраину, пора», — предлагает Александр Иванов.

«Неудивительно, потому что стран-фашистов не так и много, и все они называют себя Западом», — считает Виталий Васюк.

«Эти «заокеанские партнёры», конечно, преуспели в вербовке сторонников — не пробить эту стену пока ни чем. Выдержка у наших дипломатов запредельная!» — поделился мнением Игорь Борисенко.

«Окраину, Албанию, Грузию, Латвию, Литву, можно не считать, это не страны, а так, географические точки», — считает Р.

«Учитывая, сколько стран входит в эту самую ООН, да ещё если взять треть от этого количества, получится что-то вроде десяти. СтОит ли вообще обращать внимание на десять больных человек? Их пожалеть нужно и не обращать особого внимания на их бред», — считает Елена.

«Кто-то эту ООН ещё всерьёз воспринимает? Зачем нужна эта организация? Для болтовни?» — спрашивает Павел Рожков.

«Всё меньше стран трусливо оглядываются на США», — отметил Константин П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Группка изгоев — кандидатов на [денацификацию]», — отозвалась о подписантах Светлана.

«Горстка злобных отщепенцев, которые голосуют блоковым принципом», — отозвался Геннадий Таманский.

«США и Европка всеми фибрами своей души НЕ хотят разгрома бандеро-фашистов Укропы. В мире же нет больше нации недоумков, которые за обещания сделать их панами, равными Бледнолицей Западне, будут стрелять в Россию», — поделился мнением Игорь Рогатин.

«ООН утратила былое величие, и стала просто оон. Организация объединённых наци[ональностей]. Катится в свой[ю] ЗАпаДню, в котором[ой] должна была, по их планам, очутиться Россия», — считает Зоя.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что менее трети государств — членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на территории бывшей УССР, известил постпред киевского режима при ООН Сергей Кислица. Сторонников оказалось лишь 58 из 193. В частности, заявление поддержали страны ЕС, США, Великобритания, Грузия, Турция, Швейцария, несколько стран Азии и Латинской Америки.

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