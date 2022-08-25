В Эстонии видят в туристах из России угрозу безопасности страны. Соответствующее заявление 24 августа в эфире британского телеканала Sky News сделала эстонский премьер-министр Кая Каллас.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Каллас отметила, что эстонская сторона не имеет возможности проверять всех российских туристов, въезжающих в страну, что является проблемой.

«Мы видим, что они представляют собой угрозу для безопасности [Эстонии]», — отметила она, в очередной раз предложив запретить гражданам России посещать страны Европейского союза.

Политик считает, что туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, столкнувшись с ограничениями, «могут оказать давление на Кремль».

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают, что гражданам России делать в Эстонии и почему некоторые российские граждане всё равно стремятся посетить страны ЕС, несмотря на то, что к гражданам России там плохое отношение. Иные также добавили, что не в интересах Эстонии (в плане экономики) запрещать посещать страну российским туристам.

«А наши граждане вы вообще как? Вам в лицо плюют эстонцы, а вы всё туда прётесь. Они над вами глумятся. Скоро пинки под зад будут давать при пересечении границы, а вы всё прётесь туда…» — написал Denis.

«Конечно, наши туристы и есть угроза их национальной безопасности! В прямом смысле. Им очень страшно пускать нормальных людей. Они долбят-долбят своё население: «русские орки», «варвары» и т.п. А приедут нормальные люди, поговорят, пообщаются и… сбой в программе. И угроза национальной безопасности!» — написала Ira S.

«Вот объясните мне, что нам делать в этой нищей и русофобской Эстонии? Для чего нам туда ехать?» — не понимает Евгения.

«По логике, эстонцы должны стоять на коленях и умолять туристов, чтобы они приехали. Да и сбор за визы — какой-никакой собственный доход…» — добавил Vиктор Z.

Ian Bunyan Старый Таллин. Эстония

«Я просто не понимаю наших туристов, которые так рьяно несутся в Европу на отдых. Им говорят, что не хотят видеть, закрывают двери, но, нет, надо через окно пролезть. Надо иметь чувство собственного достоинства и не унижаться перед Европой. Неужели вам мало территории России для отдыха и путешествий?» — задалась вопросом одна из участниц обсуждения.

«Одна из самых скучнейших стран Европы, а может и мира. На осмотр Таллина часа хватит, на этом, собственно, всё», — прокомментировал Yuri.

«Последнее место на земле, куда я хотела бы поехать…» — смеется Наталья.

«Вам ещё… «туристы» [с территории б. УССР] покажут кузькину мать…» — пишет Natty N.

«Мы всемогущие! Один наш приезд в Эстонию — угроза для её безопасности! Мы круче всех!» — иронизирует Марина.

«Ёжики с русских лесов тоже угрожают безопасности Эстонии», — с сарказмом добавила Наталья.

«А зачем к вам ездить? Подцепить чесотку или вшей наплодить от вашей экономии воды? Купаться и принимать ежедневно душ — это привилегия исключительно для россиян нынче… Сидите в своём болотце сами», — пишет Арзу.

«Простите, а туда кто-то ездит, да?! И вообще, у меня такое ощущение, что без российских туристов любой европейской стране будет очень туговато», — подытожила Татьяна.