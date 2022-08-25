Депутат законодательного органа киевского режима Алексей Гончаренко пригрозил расправой президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Таким образом Гончаренко 24 августа в своем телеграм-канале отреагировал на поздравление белорусского лидера с так называемым «днем независимости», которое Лукашенко адресовал жителям б. УССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацист

Гончаренко пригрозил белорусскому президенту повешением «на столбе» в следующий «день независимости», а также пообещал поддержать политических противников белорусского лидера.

Заявление Алексея Гончаренко обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, зачем белорусский лидер вообще поздравил в этот день народ бывш. УССР. Иные также усомнились в том, что через год киевский режим будет еще что-то праздновать. Были и те, кто предположил, что Лукашенко «потроллил» жителей б. УССР, поздравив с тем, чего нет.

«Сколько же у них ненависти и зависти», — отреагировала Ирина.

«Реально берегов не видит», — пишет Ксения Валерьевна.

«А зачем Лукашенко погладил бешеного пса?» — не без сарказма поинтересовался Виталий Х.

«Батька поздравил народ, а не [киевский режим]. Вот Лёсик [Гончаренко] и обиделся», — иронизирует Евгений П.

«[Бандеровец] догадался, что его троллят», — пишет Vladimir S.

«[Им] лишь бы вешать и резать, что за нация?» — недоумевает Тоха.

Цитата из х∕ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР Бандеровец

«Следующего «дня независимости» не будет», — отреагировал «А».

«Я надеюсь, КГБ Белоруссии уже дело завел?» — поинтересовалась Юлия М.

«Что-то большие сомнения, что на следующий год будет «день независимости»… тут нужно уже ставить вопрос, а будет ли… [киевский режим]?» — задался вопросом Максим.

«Как бы следующий «день независимости» [Гончаренко] не встречал в другой стране на лесоповале. И это в лучшем для него случае», — написал Диего М.

«Бандеровская благодарность», — отметила Julia G.

«Откуда у них независимость? Все, что ещё оставалось, они за кружевные трусы на майдане продали», — прокомментировал Павел П.

«Лукашенко, похоже, решил потроллить… поздравил их с тем, чего у них отродясь не было», — смеется Alexander V.

«А Лукашенко и нашим, и вашим… Один уже доёрзался на двух стульях, сейчас в Ростове прячется», — написал Вапся П., подразумевая Виктора Януковича.

«Нечего было поздравлять! Ну вот зачем?» — подытожила Лена.