Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта РФ намерены принять решение по включению команд из Крыма и Севастополя в чемпионат России после того, как рабочая группа Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проведёт аудит клубов.

Александр Дейнека. Футбол

Пока клубам Крыма и Севастополя, а также командам ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и освобождённых территорий б. УССР предлагается объединиться в Лигу Содружества.

В УЕФА, в свою очередь, напомнили о запрете клубам из Крыма и Севастополя играть в турнирах под эгидой РФС.

Новости вызвали бурю эмоций в соцсетях. Некоторые болельщики высказали опасения, что в случае принятия крымских клубов под эгиду РФС европейские турниры окажутся навсегда закрыты для России. Но большинство выступило за участие крымских клубов в играх ФНЛ.

«А не пошли бы УЕФА, и так из всего исключили, и все равно диктуют, что России делать!» — комментирует Денис К.

«А Монако может играть в чемпионате Франции? Вадуц — в чемпионате Швейцарии? Андоррские команды — в разных лигах Испании?» — напоминает Юрий К.

«Косово перестало быть Сербией, и это нормально…» — добавляет Валентин А.

«А каким боком мы теперь относимся к УЕФА?» — недоумевает Роман П.

«Ну и правильно, раз Крым — Россия, то они должны играть в России, а еврокубки нам и так не светили. Да и что там делать нашим клубам, последние места в группе занимать. Меньше денег будут на трансферах легов мыть», — уверен Денис Е.

«В Севастополе, Симферополе и Ялте очень хорошие домашние арены. В Керчи требуется реконструкция, но расположение приятное и вместимость есть. Да и в целом у каждого клуба есть базы, но не всё подойдёт под лицензию», — уверен Дмитрий К.

Валерий Дед Республиканский спортивный комплекс «Локомотив» в Симферополе. Крым

«РФС принимает решения, они не допустят, понятно. Иначе мы лишимся еврокубков, легионеров, Евро и ЧМ. И ради чего, чтобы Крым поиграл в российских лигах? А толку ни себе, ни людям… Так же им нельзя в еврокубках будет, но и всю Россию лишат. Плюс и сами не поболеют за российские клубы, и сборные на международной арене. А то, что нас скоро пустят, это и ежу ясно. Год-два потерпим. А так можем надолго, десятки лет мимо и без международки», — сетует Юлия С.

«Они являются частью России? Почему они не могут играть в российских лигах? Мир перестроится, Европа признает все новые регионы, и допустят. Просто займет это очень много времени», — ответил Вячеслав В.

«В Крыму живут русские люди, и они тоже хотят, чтобы их клубы играли в российской лиге, и они имеют на это право, а про Европу забудьте, они нас не примут ни при каких условиях!!! Это всего лишь иллюзии, не нужны мы им, там русофобия, справимся и без них», — добавил Сергей М.

«Наконец-то в РФС стали вести себя как мужчины. Ждём крымчан в гости и сами приедем», — поддержал Андрей Е.

«Крым — это Россия! Что касается футбольных клубов Крыма — это вообще не обсуждается!!!» — отреагировал Павел И.

«Если крымскую лигу присоединят — это потенциальное исключение из ФИФА и УЕФА, остается бан на еврокубки и отборы к Евро/ЧМ, вероятно, игроки не смогут переходить в зарубежные клубы, запрет на трансляцию в России матчей под эгидой УЕФА и ФИФА (включая ЛЧ)», — напомнил Василий К.

«И что теперь, по собственной земле не ходить? Крым — это Россия. А что касается ЕК, то хоть нет того позора, который был последние десять лет. Что касается переходов наших в зарубежные клубы, то уровень наших футболеров ниже плинтуса. Запрет на трансляцию ЕК обходится легко, было бы желание», — ответил ему другой пользователь.