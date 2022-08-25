Материал издания la Gazzetta del Mezzogiorno, согласно которому 39-метровая яхта «Сага», зарегистрированная под флагом Каймановых островов и являющаяся собственностью российского предпринимателя, совладельца холдинга «Кузбассразрезуголь» Геннадия Айвазяна, затонула близ города Катандзаро на юге Италии, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене…». Реж. Роберт Саакянц. 1984. СССР «Корабли на дно уходят с якорями с парусами, на морской песок роняя золотые сундуки»

Социальные сети наводнил ролики с шикарной яхтой, тонущей в открытом море недалеко от итальянского побережья, которая, как утверждается, может принадлежать российскому миллиардеру Геннадию Айвазяну. На имеющихся кадрах видно, как судно легло на бок и медленно, но уверенно движется ко дну.

Как утверждают представители береговой охраны Италии, сигнал о бедствии был получен заранее, а прибывшие на место спасатели даже предприняли попытку отбуксировать тонущее судно, но и эти действия ни к чему не привели из-за плохих погодных условий. В результате дорогостоящая яхта оказалась на морском дне.

«Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»!» — написал Игорь Б.

Многие пользователи в шутку восприняли случившееся не как случайность, а как жест российского предпринимателя — патриота, который решил, что его яхта не должна достаться Западу в связи с антироссийскими санкциями.

«Молодец! Пустил ко дну, чтобы ненавистному Западу яхта не досталась! Красава!» — пишет Мария А.

«В связи с повальными конфискациями принадлежащих российским предпринимателям лодок, яхты резко вышли из моды и тонут, и тонут… на горе своим страховщикам. Даже те идут ко дну, которым, казалось бы, ничего не грозило», — отметила Ольга К.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие дорогостоящие яхты, как правило, застрахованы от подобных непредвиденных утоплений. Поэтому тот, кто является владельцем судна, бороздящего дно вдоль итальянского побережья, получит хорошую компенсацию за свою потерю.

«Яхта ведь застрахована была? Уверен, что Айвазян ни капельки не расстроен из-за произошедшего. Тем более что покататься в ближайшее время он всё равно бы не смог из-за санкций», — указывает Максим Т.

Иван Айвазовский. Тонущий корабль. 1854

Часть людей полагает, что в том случае, если яхта действительно принадлежит российскому предпринимателю, становится в особенности обидно.

«Жалко, конечно, что деньги российских налогоплательщиков были смыты в море, но мы бы их всё равно не увидели. Так что и Бог с этой яхтой», — считает Александр Т.

Нашлись и те, кто уверены, что у честных российских бизнесменов достаточно денег, чтобы купить себе новые яхты взамен утонувшим.

«Уверен, что, как только санкции снимут, этот «частный предприниматель» и ни капельки не олигарх купит себе яхту новую и более дорогую», — поделился своим мнением Иван Ч.

Напомним, 24 августа издание la Gazzetta del Mezzogiorno опубликовало материал, согласно которому 39-метровая яхта «Сага», зарегистрированная под флагом Каймановых островов и являющаяся собственностью российского предпринимателя, совладельца холдинга «Кузбассразрезуголь» Геннадия Айвазяна, затонула близ города Катандзаро на юге Италии.