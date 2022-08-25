Решение постпреда России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василия Небензи показать собравшимся на заседании Совбеза ООН журналистам мину «Лепесток», которую киевские боевики применяют против мирных жителей Донецка, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 25 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Попытки постпреда достучаться до западных журналистов, продемонстрировав им неопровержимые доказательства военных преступлений со стороны киевского неонацистского режима, должны рано или поздно достичь своей цели, ведь не могут все на Западе повально следовать курсу США на русофобию.

Некоторые граждане верят, что, раз вода камень точит, то Небензя, который раз за разом тыкает Запад в доказательства их преступлений, словно непонятливых котят, всё-таки добьётся своего. Настанет день, когда ООН осудит действия киевского неонацистского режима.

Un.org Василий Небензя

«Правильно! Пусть смотрят, чтобы потом не говорили, что не знали и не видели», — пишет Ирина П.

«Показывать, говорить и обличать киевский неонацистский режим надо, но и нельзя забывать, что ООН на 80% зависит от США. Ждать от организации хоть какой-то реакции на преступления Киева не стоит», — считает Евгений И.

Тем не менее большинство комментаторов скептически подошло к этому вопросу. Люди уверены, что Запад настроен только на конфронтацию с Россией, и его не интересуют какие-либо факты преступлений нацистов.

«Это все равно там никому не интересно», — уверен Дмитрий Ю.

«Западу всегда было плевать на то, сколько русских пострадает и кто их будет убивать. Они бы и сами рады, да кишка тонка. Приходится пользоваться услугами нацистов. Нам надо переставать просить Запад играть по их правилам и начать писать свои», — советует Максим П.

Часть людей уверена, что Донецк перестанут осыпать минами «Лепесток» только тогда, когда российская армия дойдёт до Киева и задушит нацистскую гадину прямо в её логове.

«После успешного завершения специальной военной операции России на территории [бывшей УССР], необходимо пленных нацистов во главе с Зеленским провести по улицам, усеянным их же «Лепестками». Кто выжил, тому повезло — он окажется на скамье подсудимых», — предлагает Николай Б.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

Ряд пользователей указывает на то, что только демонстрация силы заставит окружающий мир принимать к сведению доводы России. В любом ином случае российскую сторону будут игнорировать и душить как геополитического конкурента стран Запада.

«Только достижение всех целей спецоперации положит конец этому кровопролитному противостоянию. Только тогда Донецк не будет усеян минами «Лепесток». Только тогда прекратятся преступные обстрелы Запорожской атомной электростанции. Только тогда нацизм будет осужден мировым сообществом, потому что мировое сообщество признаёт лишь право сильного. Россия должна быть сильной и идти до самого конца», — указывает Василий П.

Напомним, 25 августа постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя показал собравшимся на заседании Совбеза ООН журналистам мину «Лепесток», которую киевские боевики применяют против мирных жителей Донецка.