Данные лондонской биржи ICE, согласно которым цены фьючерсов на газ в Европе ускорили темпы роста до 13% и перешагнули отметку в $3100 за тысячу кубометров, что стало рекордным показателем впервые с марта 2022 года, вызвали обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 25 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Удивительно, насколько точными оказались прогнозы российских политиков, которые предупреждали своих европейских коллег, что дальнейшая эскалация ситуации между Россией и ЕС приведёт к небывалым ценам на газ. Такая картина, которая ещё недавно могла казаться людям невероятной, сегодня стала явью, чему многие интернет-пользователи очень сильно радуются.

«Газпром — мечты сбываются», — издевается Татьяна Ш.

«Ого! Мои поздравления! Всё для Европы, ничего не жалко. Любой каприз за ваши деньги!» — шутит Ирина П.

Некоторые комментаторы отмечают, что цены на газ в Европе улетают в космос, а ведь ещё даже не ударили первые холода. Граждане представить боятся, какая стоимость тысячи кубометров газа будет в Европе в начале зимы.

«А ведь ещё лето даже не закончилось! Ждите зиму, товарищи европейцы. Ждите и готовьтесь. Рубите лес на дрова заранее», — советует Андрей П.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Холодно

«К зиме все пять тысяч будет стоить. Столько будет стоить русофобия», — указывает Василий Л.

Часть людей полагает, что стремительно растущие цены на газ — это приговор будущему Европейского союза. Без дешёвых энергоресурсов, которые раньше в полной мере поставляла в ЕС Россия, Европа останется без тяжёлого машиностроения, цены на товары взлетят до небес, а простые граждане, которые привыкли к знаменитому на весь мир европейскому комфорту, вспомнят, как их предки отапливали свои жилища свежесобранным хворостом.

«Замечательно! Европейцы готовятся выстрелить себе в голову. Или с неудержимой силой делают себе обрезание от европейского качества жизни. Европейцы, вы идете правильной широкой дорогой! Флаг вам в руки!» — пишет Александр П.

«Такая цена есть не что иное, как похоронный марш по всему Евросоюзу! А следующий этап — это деиндустриализация и развал ЕС. Запомните его таким, каким он был! Более мы его не увидим в прежнем виде», — уверен Сергей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что, как только цена на газ в Европе перейдёт черту в $5000, антироссийские санкции, введённые ЕС, будут сняты и европейские лидеры прилетят в Москву, чтобы просить прощения у нашего президента.

«При цене 5 тысяч на споте спецоперация России на территории [бывшей УССР] закончится быстро! Западные хозяева сдадут своих нацистских марионеток, и в Киеве осуществится трибунал, где свидетельские показания будут давать товарищи Шольц, Макрон и другие европейские ничтожества!» — предрекает Иосиф Д.

Нашлись и те, кто отмечает, что Европа, очевидно, уже свыклась с мыслью, что ей наступит конец этой зимой, поэтому подвижек в сторону налаживания отношений с Россией не предвидится.

«Мне кажется, что европейцы уже умерли внутри. Они готовы принять смерть от холода, их это сердце уже не трогает. США полностью сломали Европу об колено. Ни воли, ни интересов, ни амбиций. Страшная картина», — отметил Михаил Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс

Напомним, 24 августа стали известны данные лондонской биржи ICE, согласно которым цены фьючерсов на газ в Европе ускорили темпы роста до 13% и перешагнули отметку в $3100 за тысячу кубометров, что стало рекордным показателем впервые с марта 2022 года.