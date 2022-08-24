Глубокий кризис, в который из-за антироссийских санкций погружается Евросоюз, угрожает давно сформированному стереотипу о Европе как о некоем рае на Земле. Так тщательно выстраиваемый образ трещит по швам на фоне новостей о том, что жители «цивилизованного мира» лишаются самых простых вещей, которые считаются неотъемлемой частью жизни даже в странах низкого достатка. На метаморфозы, которые происходят в Европейском союзе (ЕС), всё чаще обращают внимание популярные телеграм-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Справедливости ради заметим, что удовлетворение даже самых базовых потребностей становится роскошью не только в Евросоюзе, но и в других странах, которые ещё недавно считались эталоном благополучия. Если кто-то решил, что под базовыми потребностями подразумеваются походы в кафе и отдых на курортах, то поспешим уточнить — для представителей западной цивилизации вожделенными становятся куда более примитивные вещи.

«Жителям Великобритании предложили из-за антироссийских санкций экономить с помощью «многоразовой туалетной бумаги», сообщает издание The Mirror. Создатель ноу-хау утверждает, что после использования бумагу достаточно бросить в корзину для белья, а затем засунуть в стиральную машинку. Стирать новое гигиеническое средство рекомендуется два раза в неделю. Отмечается, что это поможет британцам серьёзно сэкономить. Обыкновенная туалетная бумага в стране подорожала примерно на 33%», — сообщил телеграм-канал «БайБайден «.

congerdesign Туалетная бумага

Глядя на происходящее из России, может показаться, что подобные товары востребованы преимущество среди разного рода «фриков». Но нет, это ноу-хау «постсанкционного» Запада нашло популярность среди широких слоев населения Европы и Северной Америки — товар раскупили, как горячие пирожки, за считанные дни.

«В Канаде раскупили всю многоразовую туалетную бумагу. Шах и мат, Путин!» — посмеялся над качеством жизни населения в «цивилизованном мире» телеграм-канал ZERGULIO.

Однако даже многоразовая туалетная бумага может в скором времени стать простым жителям Европы не по карману. Это не шутка, не ложь и даже не преувеличение. Дело в том, что многоразовую туалетную нужно стирать, а вода в Евросоюзе становится чуть ли не на вес золота.

«Немецкий чиновник предложил жителям ФРГ обтираться тряпкой вместо душа. С предложением для экономии электроэнергии и газа отапливать только одну комнату в жилом помещении и использовать вместо душа тряпку выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия «Зелёные»). Он заявил об этом 19 августа в беседе с изданием Südwest Presse. «Тряпка для мытья — полезное изобретение», — сказал Кречман, добавив, что с помощью её использования можно отучиться «постоянно принимать душ», — сообщил телеграм-канал ИА REGNUM.

Причем подобного рода заявления вовсе не единичны. Предложения сократить посещения душа или вовсе отказаться от него звучат в странах Старого Света всё чаще. И это ещё даже отопительный сезон не начался.

«Британцам рекомендовали сократить время приема душа хотя бы на минуту, чтобы избежать дефицита воды © газета The Sunday Times. Слабаки. То ли дело обращение к немцам руководителя Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера: «Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю при газовом отоплении, придётся задать себе снова». Но это не так круто, как публикация в Bild советов профессора Яэля Адлера: «Достаточно вымыть четыре части тела, так как кожа сама очищает себя, когда вы оставляете её в покое. Меньше мытья в душе, меньше затрат российской энергии. Если реже мыться, то на коже появляются полезные бактерии, которые очищают её», — сообщил ТГ-канал ZERGULIO.

Без воды

Как комментировать подобные предложение европейских политиков, да и стоит ли это делать, неясно. Но очевидно, что антироссийские санкции обернулись для Запада настоящим испытанием, и неизвестно, выдержит ли он его. С другой стороны, европейцам не привыкать к нечистоплотности — достаточно вспомнить тот факт, что ещё несколько столетий назад на территории этого континента мыться в воде считалось чем-то непотребным. Быть может, и сегодняшний кризис в Евросоюзе стоит воспринимать не как трагедию, а как возвращение местного населения к своим истокам.