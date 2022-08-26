Поручение президента России Владимира Путина единовременно выплатить по десять тысяч рублей родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Помочь деньгами семьям на освобождённых территориях российское государство решило потому, что родителям виднее, что нужно купить своему чаду, чтобы ребёнок мог спокойно учиться в школе. И помощь должна быть оказана конкретно школьникам, чтобы они не упускали учебный процесс. Поэтому денежные средства будут направлены только тем родителям, чьи дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях.

«Русские своих не бросают. Наши люди на освобождённых территориях [б. УССР] точно такие же, как и мы. Поэтому российский народ всегда поможет своим братьям в сложной ситуации. Особенно, когда 1 сентября на носу», — указывает Филипп А.

Многие пользователи поддержали стремление российского государства оказать существенную помощь воюющему Донбассу. Не только военное дело стоит на повестке дня, но и начало учебного года, которое школьникам в ДНР и ЛНР пропустить никак нельзя.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьники

«Очень правильное и нужное решение в данный момент. Дети Донбасса и так натерпелись, мама не горюй. Так пусть семьи в ДНР и ЛНР хоть немного, но вздохнут в финансовом плане», — отметила Светлана А.

Некоторые комментаторы отмечают, что даже скромные 10 тысяч рублей станут для жителей Донбасса существенной помощью, позволят родителям купить всё необходимое, чтобы их дети могли беспрепятственно посещать школу.

«Верное решение. Дети на этих территориях находятся в самых притеснённых условиях уже много лет. 10 тыс. рублей — небольшая сумма, но все-таки ощутимая помощь школьникам в ДНР и ЛНР. Наш президент много новых пособий детям ввёл в России, но и про многострадальный Донбасс не забыл, там тоже наши дети всё-таки!» — напоминает Майя И.

Часть людей указывает на разительную разницу в отношении к населению со стороны киевского неонацистского режима, проводящего геноцид своих же граждан, и России, заботящейся о мирном населении.

«А режим Зеленского выплачивает пенсионерам пенсии, равные 3000 евро, про которые говорил Яценюк на Майдане в 2014 году? Мол, скинем эту власть и заживём, как европейцы. Что-то не вижу. Зато Россия своим братьям помогает. И будет помогать на ноги вставать после нацистских атак», — указывает Денис Д.

Нашлись и те, кто призвал осознать, насколько ценно то, что небо над Российской Федерацией — мирное, ведь такой роскоши у Донбасса пока что не имеется.

«Скажите спасибо, что мы и наши дети и внуки не в таких кошмарных условиях живём! Что фашисты не обстреливают наши дома! Что мы имеем возможность каждый день спокойно идти на работу! Донбасс многострадальный должен быть окружён заботой российского народа. Люди там заслужили этого», — уверена Виктория А.

Народная милиция ДНР Донецк во время массированного обстрела со стороны ВФУ

Напомним, 24 августа на сайте президента России была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин поручил правительству единовременно выплатить по десять тысяч рублей родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.