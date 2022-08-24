Стоимость газа на бирже в Европе 24 августа превысила $3100 за тысячу кубометров. По данным торгов, на бирже ICE в Лондоне цена сентябрьских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF выросла на 13,4% и составила $3122,7 за 1 тыс. кубометров.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Такая цена в последний раз фиксировалась в марте текущего года.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что повышение цен на газ — это результат антироссийских санкций. Иные также считают, что цена 3100 долларов за тысячу кубометров — это еще не предел.

«Будет дороже. Если не в 2 раза, но 4500 минимум, наверное», — отреагировал swetswet.

«31-го отключат «Северный поток» на ремонт, вот когда смешно будет», — пишет Dolgoxod.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

«Энергетический террор — дело нашей жизни, агрессоры», — смеется «Дамасская роза».

«Ближе к 4000 завоют, ближе к 5000 начнут помирать, ближе к 6000 согласятся выплачивать репарации и признают поражение», — с сарказмом добавил abc Team.

«И это мы ещё даже санкции не вводили», — напомнил Max.

«Дмитрий Анатольевич [Медведев] обещал им 4000 к зиме, но по ходу это был оптимистичный прогноз», — пишет Alexander.

«Использование газа — это привилегия, а не право человека», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Уже не жалко Европу вовсе. Круче гайки нужно закручивать. Они по-хорошему не понимают, к сожалению. За что боролись, на то и напоролись», — отметила Елена Ч.

«А почему так? Вы же новых поставщиков нашли и хранилища все заполнили. Ну что, как [бандеровцам] помогли, европейцы? В 18 градусов дома тоже тепло? Ничего, зима придет — порядок наведёт, вам чубатые друзья помогут — научат покрышки жечь и скакать», — с сарказмом отреагировал Bogdan.

«Хорошо санкции работают, ничего не скажешь», — смеется еще один участник обсуждения.

«И это ещё не начали отопительный сезон. Там будет все 10 тысяч», — смеется «Земля воздух».

«Друзья, развивайте туризм: погреться, помыться, побриться», — шутит Z. V.

«Даёшь нефть по 300 долл. и газ по 5000», — с сарказмом призвала Irina S.

«Что-то дешево, надо останавливать трубу, чтобы было 30 000», — с сарказмом прокомментировал еще один участник обсуждения.

«Берите большую ложку, кушайте. Как просили», — иронизирует Галина.

«За что боролись, на то и напоролись, пусть отапливают дровами, живут при лучине», — не без сарказма добавила Юлия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«Хорошая цена. Справедливая», — написала «Она_с_Урала».

«И это не предел», — пишет «Светлячок».

«Российское оружие» всё растет и растет в цене, причем цену сами поднимают!» — подытожила Мария.