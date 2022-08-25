Я хотел начать этот текст с пассажа в духе: «Что ж, Леонид Федун ушёл из московского «Спартака», и суета по этому поводу улеглась…» Хотел, да, но не начну. Потому что шумно, по-прежнему очень шумно. И боюсь, с каждым годом воспоминания о Федуне, его имя будут звучать всё чаще.

Александр Дейнека. Вратарь.1934

Помните известную фразу, давно превратившуюся в мем? «Всё не так однозначно». Она, пожалуй, идеально подходит к правлению Федуна в «Спартаке», а это, на секундочку, 18 лет. Федун стал в красно-белом клубе совершеннолетним президентом, как пошутил кто-то. Ха-ха. Хотя нет — не смешно.

Дмитрий Садовников Леонид Федун

Спроси меня ещё год, два назад или месяц, хотел бы я, чтоб Леонида Арнольдовича Федуна больше не было в московском футбольном клубе «Спартак» — и я бы ответил: да, безусловно! Ответ мой налился бы мощью особенно после того, как красно-белыми фактически стала руководить спутница Леонида Арнольдовича Зарема Салихова. И большинство (настаиваю, что большинство) фанатов и болельщиков клуба ответили бы так же.

И не зря ведь Федуна прозвали Нольтрофеичем. За 18 лет его правления команда выиграла только 3 титула: чемпионат России, Суперкубок и Кубок России. Причём, как это часто бывает с Федуном, всё случилось не благодаря, а вопреки. Главным тренером пришёл Дмитрий Аленичев, а в помощниках у него числился итальянец Массимо Каррера, когда-то работавший с самим Антонио Конте.

Кирилл Венедиктов Массимо Каррера

Аленичев ушёл, а Каррера стал главным — и использовал свой шанс по максимуму. И дело даже не в том, что Массимо выиграл два титула, а в том, что он показал, каким должен быть тренер «Спартака»: уверенным в себе и в команде, харизматичным, эмоциональным, но не истеричным, брутальным, умеющим себя держать на публике, внушающим доверие. Правда, распрощались с Каррерой некрасиво… Чемпионская история кончилась.

Впрочем, Федун публично ругался со многими своими подчинёнными. С Валерием Карпиным, например, которого назвал «сбитым лётчиком».

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

Вообще фразочки, брошенные Леонидом Арнольдовичем — это отдельная история, сравниться с которой может лишь легендарный Анатолий Бышовец, но тот всегда более философичен. Федун обещал и икру на бутерброд с маслом (новых игроков), и заявлял, что тренер — это только 10% успеха, и рассказывал о «новых Месси» (Давыдове). Ну и грозился снять команду с чемпионата. А его признание, что в юности он болел за киевское «Динамо»? Да, Федун умел зажигать.

При этом невозможно отрицать того факта, что именно при Леониде Арнольдовиче «Спартак» на 93-й год своего существования получил собственный стадион — в Тушино. И пусть нам не рассказывают о жилых комплексах рядом — мол, как выгодно это! Важно, что стадион есть — и он будет. Кстати, отдельное и огромное спасибо за это президенту РФ Владимиру Путину, который способствовал лично появлению спартаковской арены. При этом, за редким исключением, «Спартак» всегда оставался в так называемой группе лидеров. Но вот беда — на чемпионство всерьёз претендовал от силы 2-3 раза.

При этом Федуна нельзя как-то схематизировать, сузить масштаб его личности. Да, многие фанаты называли его политруком, удачно встроившимся в российские реалии, но это слишком просто для человека уровня Леонида Арнольдовича. Более того, может так случиться, а первые новости из «Спартака» (его, напомню, полностью приобрёл «Лукойл») уже настораживают, что болельщики станут вспоминать Федуна не как страшилку, а как благодетеля.

Вот только это не отменит того факта, что Леонид Арнольдович катастрофически не разбирался в футболе и, похоже, доверял в клубе, в общем-то, не тем людям. Да и именно при нём «Спартак», исторически воплощавший в себе независимость, свободу, честность, порядочность, погряз в бесконечных скандалах и разборках. Зарема Салихова в своей прощальной колонке (не уверен, кстати, что она прощальная) писала, в общем-то, о том же — о честности, о порядочности, о борьбе; да, всё так, но… не многовато ли грязи, не многовато ли было скандалов?

И в заключении. Так как всё же определить фигуру Леонида Федуна в футбольном «Спартаке» и российском футболе в целом? Думаю следующим образом: он был кем-то вроде рок-музыканта, рокера, написавшего пару неплохих альбомов и очень быстро разбогатевшим, а потом ушедшим на покой, исполняющим свои песни и перформансы для определённого круга лиц — уже больше бизнесмен, нежели рокер, но бунтарское прошлое порою брало верх, и тогда он шумел — и шумел знатно.

Да, как ни крути, Федун отличался от любого руководителя в российском футболе. С этим, определённо, не поспоришь. Беда в том, что это вовсе не означает гарантии успеха. Скорее, наоборот.