Посол киевского режима в Казахстане Пётр Врублевский стал главным героем новостей, разразившись скандальным заявлением о том, что надо убивать русских: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям». Слова посла вызвали шквал критики.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

ИА REGNUM приводит подборку реакций на заявления киевского дипломата.

Официальная реакция

МИД Казахстана вызвал официального представителя киевского режима «на ковер» и выразил протест в связи с его высказываниями. При этом Врублевского предупредили «о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства».

Вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев заявил, что Врублевский оскорбил, унизил и поставил под угрозу физического уничтожения миллионы граждан Казахстана, «помимо любых русских, проживающих в любой стране, включая [территорию б. УССР]».

Council.gov.ru Константин Косачев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку словам киевского посла.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза процитировал слова Врублевского, добавив при этом, что страны Запада не только не осуждают эти призывы к убийству русских, но и помогают киевскому режиму, обучая для него террористов и диверсантов.

Прокомментировали слова официального представителя киевского режима и российские депутаты.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов напомнил, что это не первый призыв убивать русских.

«Этот недоносок с дипломатической неприкосновенностью, надеюсь, временной, призывает убивать… всех русских. Не солдат, не добровольцев, не полицейских и не бойцов ЧВК. Просто всех русских — читай: женщин, детей, стариков. Хотя чему тут удивляться, если боссы таких вот «послов» восемь лет превращали жизнь русских людей Донбасса в ад. Убивали и калечили их сотнями».

Фракция ЛДПР в Госдуме призвала найти и наказать Петра Врублевского. «Мы считаем, что против этой мрази необходимо возбудить уголовное дело и сделать всё возможное, чтобы он оказался на суде в Москве и ответил за свои слова».

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана заявила, что Петра Врублевского следует объявить персоной нон грата. «Подобные заявления несовместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и [выходцы с территорий б. УССР]».

Ассамблея народа Казахстана выступила с официальным заявлением, в котором решительно осудила высказывания Врублевского об убийстве русских». При этом члены ассоциации подчеркнули, что дипломаты должны служить идеалам мира и сотрудничества, а не заниматься разжиганием ненависти и вражды.

«Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей», — говорится в заявлении.

Мнения экспертов

Комментируя заявление Ассамблеи народа Казахстана, казахский политолог Данияр Ашимбаев подчеркнул, что его следует рассматривать как точку зрения высшего руководства страны. При этом политолог отметил, что за последние месяцы значительно участились попытки втянуть Казахстан в конфликт на территории б. УССР.

«Классический пример — ситуация, когда проамериканские СМИ, работающие в Казахстане, начали активно раскачивать националистическую и религиозную тематику с целью формирования антикитайских настроений времен торговой войны администрации Белого дома с КНР», — добавил Ашимбаев.

Эксперт по безопасности Туркестана Рустам Бурнашев отметил, что высказывание киевского дипломата — «это абсолютно антирусское этническое высказывание. Поскольку оно было сделано на территории Казахстана, часть граждан оказалась втянута в дискуссию. Высказывания посла [киевского режима] воспринимаются не как выпады в адрес россиян, а скорее как нападки на русских. В том числе русских граждан Казахстана».

Схожую оценку озвучил казахстанский журналист Руслан Бахтигареев.

«Если бы посол имел в виду конкретно их, он бы сказал «россиян» или, что было бы правильнее, «российских солдат». Но нет, он сказал «русских». То есть без учёта их местонахождения и проживания <…>. Без учёта их отношения к происходящему. Просто по национальному признаку…», — отметил журналист.

Казахстанский политолог Газиз Абишев раскритиковал Петра Врублёвского. Эксперт отметил, что убивать кого бы то ни было, тем более по этническому признаку — это преступление. Особую неловкость высказыванию об убийстве русских, по мнению Газиза Абишева, придал тот факт, что в ВСУ и территориальной обороне состоит немалое число русскоязычных граждан, идентифицирующих себя в качестве этнических русских.

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Традиционно резко высказался казахстанский политолог Марат Шибутов.

«Нам прислали идиота, который даже не понимает простой истины, сформулированной еще Талейраном — «язык нужен дипломату, чтобы скрывать свои мысли». «Пётр Врублевский не только показал себя никудышным дипломатом, но и как человек, видимо, просто дурак. Видимо, на уровне посла в Германии, который публично назвал канцлера «обиженной ливерной колбасой», — сказал эксперт.

Шибутов отметил — если Киев не опровергнет слова своего посла, это будет означать, что официальная политика киевского режима фактически поддерживает идеи нацизма.

Иван Шилов ИА REGNUM Марат Шибутов

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Российские пользователи соцсетей слова киевского посла массово раскритиковали. Комментаторы указали на то, что то, о чём заявил Врублевский, является смыслом существования киевского террористического режима, и подобные заявления и ранее неоднократно делались на территории б. УССР, контролируемой киевским режимом.

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В казахстанском сегменте соцсетей критики и сторонники посла, а также фейковые аккаунты с бот-ферм киевского режима сошлись в ожесточенных спорах (дискуссии нередко переходили в стадию взаимных оскорблений), казахстанский активист Антон Бударов опубликовал на местном сайте онлайн-петиций призыв выгнать Петра Врублевского из страны.

«Такие высказывания ничего общего с дипломатией не имеют, более того, попадают под 174 УК РК (разжигание ненависти), но так как Пётр Врублевский имеет дипломатический статус … требуем депортации данного «дипломата» из Республики Казахстан, так как его заявления не соответствуют нейтральному статусу Казахстана и могут нарушить и без того хрупкое межнациональное согласие».

На момент публикации материала «за» проголосовали 24 882 пользователей, против — 6466.

Киевский режим слова своего дипломата не опроверг.