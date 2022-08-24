Центробанк России отметил рост краткосрочных дезинфляционных рисков, которые еще могут уступить место инфляции в среднесрочной перспективе. Об этом регулятор финансового рынка страны сообщает в традиционном ежемесячном мониторинге «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» за август.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Проинфляционные риски остаются существенными и по‑прежнему преобладают на среднесрочном горизонте», — говорится в обзоре ЦБ РФ.

Ценовые ожидания предприятий на 3 следующих месяца, судя по опросу Банка России, проведенного в августе, отстают от оценки инфляционных ожиданий населения на год вперед, согласно данным опроса ООО «инФОМ». Причем тревожность граждан относительно роста цен, выросшая относительно предыдущего месяца июля на 1,2 п. п. до 12,0% наблюдается исключительно среди тех, кто не имеет сбережений и наиболее сильно — у респондентов с самыми низкими доходами, в то время как оценки тех, кто обладает сбережениями, продолжили снижаться пятый месяц подряд.

При этом наблюдаемая обеими группами граждан инфляция в августе снизилась с 22,2% до 20,5% при замедлении инфляции до 15,1% в июле и 14,9% к середине августа. Примечательно, что это связано со снижением цен на основные товары-маркеры. Реже, чем месяцем ранее, сообщалось о росте цен на большинство продовольственных товаров, а встревоженность респондентов касалась роста цен на услуги ЖКХ. Тем не менее, констатируют аналитики Центробанка, несмотря на рост долгосрочных инфляционных ожиданий, оценки таковых оставались всё-таки «заметно ниже уровней второй половины 2021 г. и начала 2022 года». Доля же тех граждан, которые не верят, что через три года инфляция вернется к целевому показателя Банка России, составила 49%. То есть практически половина респондентов считает — рост цен к этому времени будет заметно превышать 4%. Причем доля таких респондентов выросла в августе относительно июля на 2 п. п., но остается ниже на 8 п. п. относительно февраля этого года.

Напомним, что проводимая денежно-кредитная политика Банка России подразумевает возврат годовой инфляции к 4% в 2024 году, в этом году регулятор прогнозирует показатель на уровне 12–15% со снижением до 5–7% в 2023 году. Что касается потребительских настроений, то в этом месяце на фоне менее оптимистичного взгляда жителей страны на её перспективы развития на год и пять лет вперед ожидания респондентов относительно изменения личного материального положения почти не изменились.

«Индекс ожиданий, включающий оценки перспектив личного материального положения на год вперед и перспектив изменения экономических условий в стране на год и пять лет вперед, в августе снизился впервые с апреля и составил 110,7 пункта (-0,9 пункта к июлю). Несмотря на снижение, значения индекса остаются вблизи максимума за последние четыре года», — указывается в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен в ближайшие три месяца, как указывают аналитики, составил 3,5% в годовом выражении, что «ниже, чем год назад (в августе 2021 г. — 3,8%) и связано в первую очередь с замедлением роста издержек в основном за счет укрепления рубля во II квартале этого года. Но, несмотря на улучшение оценок относительно перспектив восстановления спроса и объемов производства, оценки текущего спроса снизились. При этом стоит отметить преобладание в настроениях бизнеса рыночных факторов: если респонденты из сельхозсектора сообщали о снижении ценовых ожиданий на фоне роста объемов производства и расширения предложения, то представители из сферы торговли снижали свои ценовые ожидания на фоне снижения объемов продаж в розничном сегменте и сохранения негативных оценок изменения текущего спроса. Средний темп прироста цен, ожидаемый предприятиями розничной торговли в ближайшие три месяца, составил 7,5% в годовом выражении.

Мониторинг инфляционных ожиданий Банка России перед сентябрьским заседанием регулятора, на котором будет принято решение о размере ключевой ставки, дает повод аналитикам финрынка сделать свои прогнозы относительно ставки. Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой на страницах Финам заявил о возможном снижении ставки на 50 б. п. По его прогнозам, к концу года ее размер вряд ли превысит 7,00-7,25%. Судя по качественным ответам респондентов, отмечает эксперт, рост ожиданий в августе связан преимущественно с июльским ростом тарифов ЖКХ, поскольку по большинству товаров-маркеров оценки сильно не изменились. Косвенно об этом говорит, по его словам, и снижение наблюдаемой инфляции. Причем хороший урожай, по словам Полевого, способен поддержать дефляцию в августе и, возможно, в сентябре. Рост же инфляционных ожиданий на фоне стабильного рубля, снижения ценовых ожиданий у бизнеса и сберегательных предпочтений населения, по его мнению, временный фактор, а потребительский оптимизм не стоит расценивать за потенциальный рост спроса — скорее таковой является отражением более медленного спада в экономике и стабильности рынка труда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В сентябре, по прогнозам эксперта, инфляционные ожидания могут пойти на спад.

Тем временем парадоксальным назвали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования потребительское поведение жителей страны, зафиксированное во втором квартале года. В своем обзоре, как пишет издание «Эксперт», аналитики Центра отметили, что в этот период одновременно с ростом нормы потребления (естественный результат скачка ажиотажного спроса) росла и норма организованных сбережений граждан во вкладах. Кроме того, они обратили внимание на сохраняющийся уже четыре месяца подряд необычно большой разрыв между ожиданиями, находящимися на чрезвычайно высоком уровне и оценкой текущего состояния остающейся ниже пандемийного 2020 года. Этот разрыв, по оценке аналитиков ЦМАКП, является — «отражением наступившего кризиса и до известной степени его фактором», а рост сбережений — результатом адаптации населения к новым условиям. Между тем авторы обзора увидели тенденцию к ослаблению рубля, что одновременно на фоне падения депозитных ставок может изменить сберегательный тренд в пользу потребления.