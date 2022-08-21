Новость о том, что Израиль отказывается идти на дальнейшие уступки в переговорах с Ираном и намерен помешать ему получить ядерное оружие, вызвала бурную реакцию читателей Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном 22 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что его страна не поддерживает идею возвращения к иранской ядерной сделке и не будет связывать себя обязательствами по данному соглашению.

Столь категоричное заявление было сделано на фоне того, как в Вене американо-иранские переговоры по возобновлению сделки вышли на финишную прямую и дипломаты сообщили, что ожидают подписания нового соглашения в ближайшие недели.

«Израиль продолжит делать все, чтобы не допустить обретения Ираном ядерного потенциала», — сказал Лапид.

Высокопоставленный израильский чиновник дополнительно сообщил Fox News на условиях анонимности, что «Иран отказался от окончательного предложения [Израиля] по сделке, так что сейчас самое время уйти».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Помимо того, что Иран является исламской республикой, обладает огромными запасами бензина и непоколебимой преданностью своей ядерной программе, у него нет никакой альтруистической доброй воли, которую он мог бы предложить мировому сообществу. Чистая ненависть к США и Израилю здесь беспредельна и не изменится ни при каком будущем сценарии», — пишет paulallen585.

«Две недели назад, согласно новостям, наше окончательное предложение было на столе. Похоже, что это было не окончательное предложение, если мы все еще ведем переговоры. Нам тоже стоит уйти!!!» — восклицает fantheflame.

(сс) The White House Джо Байден

«Рад, что у глав некоторых государств хватает мужества не отступать перед террористами. США должны были занять такую же позицию, но, как и следовало ожидать после фиаско в Афганистане, мы унижаемся, прося прощения у Ирана, и позволяем им принимать решения. Я вижу, что сейчас мы склоняемся к тому, чтобы вернуть талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) замороженные активы, так что скоро мы предложим и Ирану их замороженные активы», — считает noslack.

«Мы не должны затягивать переговоры с Ираном, мы должны позволить Израилю окончательно исправить ситуацию», — предлагает dawon.

«Каждый раз, когда кто-то говорит, что Израиль — наш единственный друг на Ближнем Востоке, я вспоминяю, что до Израиля у нас не было врагов на Ближнем Востоке», — отвечает arash-p.

«Жаль, что эта бестолковая администрация бросит Израиль, заставляя его в одиночку сделать работу, которую мы должны были сделать много лет назад», — комментирует kramdenlover.

«Мы десятилетиями защищали Израиль, теперь США стоит уйти и позволить им самим решать свои проблемы», — подчеркивает javgon.

«А вот и Израиль, усердно работающий на благо мира во всем мире!» — иронизирует arash-p.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о возобновлении ядерной сделки, который в ЕС назвали конструктивным. В этой связи телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации допустил утечку, сообщив, что Тегеран отказался от требования исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка «террористических организаций» в США. CNN утверждал, что это «было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки».