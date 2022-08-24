Несмотря на то, что военные Китая и России регулярно проводят полеты над нейтральными водами, правительство и население Южной Кореи довольно остро реагируют на данные маневры. Поэтому нынешнее патрулирование российских военных над Японским морем не стало исключением.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетоносец Ту-95МСМ

Согласно информации южнокорейских СМИ, 23 августа военные самолеты России вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи.

Сообщается, что в зону ВПО вошли несколько самолетов, включая два стратегических бомбардировщика Ту-95. Известно, что ни один самолёт не нарушил воздушное пространство страны, однако истребители F-16 ВВС Южной Кореи сразу же вылетели для их сопровождения.

В соответствии с международной практикой, военные самолеты, входящие в зону ПВО другой стороны, должны заранее предоставлять план полета и сообщать координаты входа в воздушное пространство, однако российская сторона предварительно не уведомила Сеул о проведении полетов.

Подчеркнем, что между военными России и Южной Кореи нет горячей линии, по которой можно было бы заранее уведомить об учениях или патрулях.

Издание отмечает, что российские военные самолеты входят в идентификационную зону противовоздушной обороны Южной Кореи десятки раз в год. При этом военные обычно не разглашают соответствующие данные средствам массовой информации. Информация в СМИ публикуется только тогда, когда российские самолеты пролетают над Японским морем или оказываются в зоне ПВО вместе с китайскими самолетами.

U.S. Air Force photo by Master Sgt. Jack Braden F-16 ВВС ВВС Республики Корея

Между тем в Министерстве обороны России сообщили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95 выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Ту-95 сопровождали истребители Су-30.

«Чаще всего у Корейского полуострова появляются одни и те же российские самолеты. Чаще всего стратегический бомбардировщик Ту-95», — отмечает rade***.

«Сбить их нужно было…» — считает h200***.

«Вот по этой причине нам и нужно проводить военные учения с США. Все, кто выступает против учений, являются потенциальными врагами», — пишет hjt4***.

«Ещё одна причина, по которой Южная Корея должна обзавестись ядерным оружием», — утверждает ohds***.

«Даже Россия ведет себя, как Китай», — ужасается ryos***.

«Надо было их сбить! А то вы уже забыли, что они сбили наш гражданский самолет над Сахалином?» — интересуется kore***.

«Эти полеты начинают вызывать беспокойство, ибо никогда не знаешь, что им взбредет в голову и когда они начнут опять стрелять», — предполагает sf_2***.

«Мы должны подготовиться к чрезвычайной ситуации и нарастить военную мощь!» — считает mdh4***.

«В последнее время я все больше думаю о том, что война может произойти и на нашем полуострове», — пишет whsl***.

«Да их самолеты летают туда-сюда почти каждый день. Вы когда-нибудь видели их над нашей территорией?» — интересуется comk***.

«Ту-95? Зачем вы посылаете в нашу сторону эти ведра?» — задается вопросами boei***.

mil.ru Ту-95МС

«Нахальные убл****. Как только они вторглись, нужно было показать им наше гостеприимство, выстрелив из тяжелого орудия», — пишет ljds***.

«Ядерная страна с одним видом вооружения, которая не может контролировать [бывшую УССР], а также запустить линию по производству танков, потому что поставки деталей, произведенных на Западе, перекрыты», — высказывает свою точку зрения nuke***.

«У них, видимо, навигация сбоит, должны были лететь в сторону [бывшей УССР], а оказались в Южной Корее», — смеется ydhd***.

«Если не считать ядерных боеголовок, Россия сейчас в полной ж***», — отмечает pp31***.