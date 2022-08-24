Сеть: «Санкции сработали эффективно!» — Франция переживает «конец изобилия»
Французский президент Эммануэль Макрон считает, что возглавляемая им страна переживает «конец изобилия». Об этом французский лидер заявил на открытии совета министров.
«Мы уже несколько лет живем в конце того, что может показаться изобилием. Конец изобилия продуктов, технологий, которые казались нам постоянно доступными», — приводит его слова Le Figaro.
«То, через что мы проходим, больше похоже на большой переворот», — добавил он.
Заявление Макрона обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это последствия антироссийских санкций, так как Франция сильно зависела от российских ресурсов.
«Только не останавливайтесь в своих санкциях», — с сарказмом призвал Виталий.
«Но не сказал, что он активно к этому приложил руку… Как бы его потом за измену родине не осудили», — смеется Evolet.
«Прозрел…» — отметил Sacar.
«Санкции, они такие…» — написал Alexander C.
«Макрон стал что-то понимать», — иронизирует Iron M.
«Сами себя загнали, идиоты», — комментирует Андрей.
«Надо срочно звонить Путину», — пошутил «А».
«Да как так-то? Мы, Россия, ни одной санкции не ввели! Если вы привыкли жировать, то это ваши проблемы…» — пишет Польшин.
«Хорошие новости! Привыкайте к XVIII, XIX веку вновь», — с сарказмом призвала Любовь.
«Все изобилие у них было благодаря России», — написал Андрей Александрович.
«Назло маме отморожу уши. Целый век Россия кормила всех этих бесов, давайте уже сами справляйтесь со своей демократией», — отметил один из участников обсуждения.
«Кушайте саранчу. Лягушки скоро закончатся», — пошутила Елена М.
«Задницу он свою прикрывает. Чтоб не так сильно били», — не выдержал Алексей.
«Санкции сработали эффективно. Молодцы!» — смеется Елена.
«Еще забыл добавить, что это все произойдет по его тупости, недальновидности и желанию услужить Америке и Англии. По сути, жертвует своим народом «назло» Путину и России…» — отреагировала Екатерина Р.
«Переживете наши 90-е!» — добавила Татьяна.
«Вариант «захватить и ограбить Россию» европейцами уже не рассматривается, что ли?! А что так?!» — иронизирует еще один участник обсуждения.
«Посмотрим, сколько они продержатся у власти с голой задницей», — отметил Андрей Андреевич.
«Жили за счёт России! Вывозили все — от продуктов до энергоносителей. А сами, оказывается, беспомощные, и нет у них никакой экономики!» — пишет Valentina R.
«Пусть в Европе будет, как в России в 90-х! То, что они устроили гражданам России в 90-х, пусть и у них так будет, а то жили, пили, ели, улыбались, а люди в России еле выживали», — возмутилась Ольга.
«Россия ломает установленный миропорядок. Теперь будет всё по-другому. А то их экономика построена на награбленных богатствах из колоний и на относительно дешёвых российских углеводородах. Халява закончилась, сэры, пэры и прочие мсье», — написала Nata S.
«Ну как вам санкции против России? За 30 лет Россия так интегрировалась в мировую экономику и особенно в европейскую, что, наложив на неё санкции, — [вы] выстрелили себе в голову! Как там ваши автопроизводители, говорят вам спасибо за потерю такого огромного рынка?» — с сарказмом поинтересовался Дмитрий.
«Скоро ЕС посыпется», — предположила Елена.
«Хотели наказать Россию — высекли себя!» — добавила Лара.
«А кто-то грозился Россию в каменный век отправить. Вам Россию не победить. Потому что у русских есть душа и с ними Бог», — подытожила Ирина Д.