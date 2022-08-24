* запрещённая в России организация

Известие о том, что МВД России объявляет вознаграждение по миллиону рублей за помощь в задержании Константина Немичева и Сергея Величко — командиров националистического батальона ВСУ, спровоцировало широкий общественный резонанс. Не исключено, что, позарившись на деньги, этих боевиков сдадут пособники нацистского киевского режима. А граждане России говорят, что не прочь скинуться на поимку и других укрофашистов.

Цитата из к/ф «Джанго освобожденный» реж Квентин Тарантино. 2012. США Охотники за головами

«Давно это сделать надо было!» — поддерживает Александр Тырышкин инициативу российских правоохранителей.

«Давно пора. Можно вообще объявлять награды за головы командиров ВСУ и СБУ. И главное что б не было срока давности», — поддерживает Марат Термиков.

«И, конечно, это правильно: надо этих террористов просто покупать за бабки, свои же продадут этих ублюдков», — считает Антон Изотов.

«Живыми не брать!» — призывает Игорь Рогатин.

«Если только мертвыми, живыми сдавать не надо, законы у нас мягкие, посидят немного и выпустят за хорошее поведение», — поделился мнением Павел Н.

«За миллион Зеленский уже лично их везет на такси к нам», — иронизирует Леонид.

«Мало. Давайте скинемся. За то чтобы посмотреть, как этих скотов повесят, и десять лямов не жаль», — считает Алексей Панкратов.

«Сколько же садистов собрал киевский режим!» — отметила Тамара Попова.

«Бумеранг когда-то и этих нелюдей настигнет! Рано или поздно…» — считает Галина.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Боевики ВСУ

«Вас всё равно садистов этих найдут. И миллион за них не нужен», — считает Наталья.

«Надо предлагать вознаграждение не только за этих выродков. За любую помощь по выявлению пособников хохлофашистов», — предложил Сергей.

«Должны быть спецбригады ДРГ, вроде СМЕРШ, чтобы ликвидировать в тылу врага таких вот одиозных садистов!» — развивает тему Николай.

«Если бы где попались, я бы их и бесплатно сдал», — поделился Николай Чельцов.

«Час расплаты для этих двух вурдалаков всё ближе и ближе…. И они это знают!» — отмечает Денис Кораблев.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Министерство внутренних дел России объявило награду в 1 млн рублей за помощь в задержании командиров киевского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Константина Немичева и Сергея Величко, которые обвиняются в пытках российских военных, 24 августа известили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что они включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».

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