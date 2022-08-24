По мнению президента Латвии Эгилса Левитса, в возглавляемом им государстве необходимо «изолировать» часть русского сообщества, которую он считает «нелояльной». Об этом 24 августа политик заявил в эфире Латвийского радио.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гидра

«Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству. Наша задача — справиться с ними, то есть изолировать их… их просто надо изолировать», — сказал он.

Заявление президента Латвии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что подобный призыв «попахивает» нацизмом. Иные также добавили, что Латвия напрашивается на ответ России, но если дело дойдет до конфликта, то НАТО вряд ли впишется.

«Европейская демократия и права человека во всей красе», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Сперва попробуют в… Россию высылать. Потом, когда высылалка сломается, перейдут на концлагеря. Они же во всем своих европейских патронов копируют, вот и сейчас не преминут забег по граблям устроить», — добавил Ivan G.

«А если нелояльных русскоязычных окажется больше лояльных иноязычных? Кто от кого изолироваться будет?» — задался вопросом Valdemar V.

«Звезду на одежду шить?» — спросил Ivan R.

«Вот как можно так быстро из рьяного либерала и демократа превратиться в нациста? Значит, они и были нацистами, только прятались!» — пишет T. G.

«Прибалты стали большими фашистами, чем немцы. Вот бы Гитлер удивился, что не он самый главный фашист в мире», — отреагировал Vlad Z.

«Так вот она какая демократия имени Гитлера», — с сарказмом комментирует Dmitriy T.

«Фашизм в чистом виде», — добавил Дмитрий Ю.

«Ну что, и туда на танках зайдем», — добавил True Canadian.

«Граждане России будут требовать изолировать Латвию от российского газа, зерна и нефти!» — пишет Андрей С.

«Такое чувство, что прибалты соревнуются между собой в нацизме», — поделилась впечатлением одна из участниц обсуждения.

«Всегда подозревал рьяных либералов в симпатиях к кровавой диктатуре для их противников и просто оппонентов», — отреагировал еще один участник обсуждения.

«Ох и доиграются ребята. Сдадут их союзнички по НАТО на заклание. И «мама» сказать не успеют», — написал Игорь С.

«Гаага по нему плачет», — пишет Ирина.

Saeima Президент Латвии Эгилс Левитс

«Русским надо уезжать из нацистских помоек — ни их, ни их детей ничего хорошего там не ждёт. Из детей будут делать манкуртов», — добавил Aleksey.

«Русскоязычные — значит, нелояльные?! И какую изоляцию он предлагает? Физическую, гражданскую? Им мало того, что они гражданства этим людям не дают? Упыри фашистские», — не выдержала HelenB243.

«А как это, изолировать общество от общества?» — недоумевает Виктор А.

«Европейская толерантность и права человека, не слышали о таком? А ещё свобода слова, вероисповедания и политических взглядов — где все эти европейские ценности?» — задалась вопросом Елена.

«Политические репрессии по языковому и национальному признаку? То есть, проще говоря, нацизм? У него там на рабочем месте ещё портрет Гитлера не висит?» — интересуется Dimav777.

«Концлагерь начали строить?» — спросил Аллек.

«Ага. Такая вот она современная и свободная европейская демократия. А так да, конечно, о нацизме там и не слышали», — не без сарказма добавила Елена.

«Фашизм как он есть», — отреагировала Татьяна П.

«Разобраться в их понимании — поступить как [киевский режим] с людьми Донбасса?» — спросила Ольга К.

«Скоро всю Европу изолируют от нормального общества. Будет сидеть при лампадках и писать пером свои речи», — пишет Natali.

«Как упорно они хотят прямого столкновения, только после сразу скажут: так, 5-я статья, защищайте нас, НАТО!». А НАТО уже нечем защищать», — подытожил Илья.