Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не готов к прекращению огня и не намерен стабилизировать ситуацию, дабы «успокоить» Российскую Федерацию. Соответствующее заявление Зеленский сделал 23 августа в ходе так называемого саммита «Крымская платформа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что «Минска-3» не будет… Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию, — этим [киевский режим] заниматься не будет», — приводит его слова РИА Новости.

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Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что, похоже, Зеленского не волнует, что у боевиков киевского режима немалые потери. Иные добавили, что прекращение боевых действий невыгодно США, чьи указания исполняет Зеленский. Были и те, кто отметил, что с Зеленским никто не собирается договариваться.

«Киев не готов к прекращению огня только потому, что этот огонь ещё не дошёл до Киева», — с сарказмом отреагировал Minimorum.

«Мне кажется, что он уже и не может это остановить…» — добавила Ольга Р.

«Столько людей положил — и всё мало…» — отметила Татьяна К.

«Потому что Америка не разрешила!..» — добавила Оксана.

«Не устал ещё бомбить свои города и убивать своих людей за 8 лет», — пишет Ольга К.

«Похоже, пересчитал оставшихся [боевиков ВСУ] и понял, что еще пока не последний», — с сарказмом написал «МаZай ПетрOVич».

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«А чего бы ему огонь прекращать, когда ему миллиарды переводятся Западом?» — задалась вопросом Ekaterina F.

«Американские хозяева не велят. У них ВВП только на ВПК и выезжает», — отметила Симона Г.

«Еще не всех положили», — пишет Галина.

«А перед выборами он это обещал? Кстати, при всей нелюбви к Петро [Порошенко], клоун ещё более кровожадный — во парадокс», — заметил «Кот Банди».

«Ну не для этого же он провоцировал начало спецоперации. Всеми правдами и неправдами нарывались на этот конфликт. Хозяин сказал воевать до последнего [боевика ВСУ], значит, будут истреблять [их] как можно больше и любыми способами», — прокомментировала новость Дженифер Г.

«Так наши вроде и не собираются останавливаться! Во-первых, надо ещё Харьков, Николаев и Одессу забрать, может, и Днепропетровск, а во-вторых, пусть Европа перезимует, весной и поговорим за мир…» — пишет Вадим К.

«Именно для этого его и избрали», — отметил Евгений Щ.

«У преступного [киевского режима] был шанс пойти по пути выполнения Минских соглашений. Но они выбрали путь геноцида мирных жителей Донбасса. Вот и пришла расплата за это», — написал Виктор.

«А кто ему предложит новые соглашения-то?» — недоумевает Зоя.