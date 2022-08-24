С начала гражданской войны в Сирии правительство Турции заняло самую критическую позицию по отношению к ситуации в соседнем стране. Турецкие власти категорически осудили действия правительства Башара Асада и поддержали так называемую «сирийскую оппозицию». Позднее турецкая армия приняла непосредственное участие в военных действиях на территории Сирии, взяв под свой контроль ряд районов на севере страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

На этих территориях для расчётов используется турецкая лира, дети обучаются по турецким учебникам, а местные группировки боевиков получают оружие и военную технику со стороны Турции. Кроме того, на границе Сирии и Турции развернуты лагеря беженцев, где проживают сотни тысяч сирийцев. Они не могут покинуть палаточные городки и вернуться на родину, но в то же время им закрыт путь в Турцию.

Разумеется, что такой бэкграунд не способствует налаживанию добрососедских отношений между двумя странами. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа заявил о намерении наладить отношения с сирийскими властями. Это решение было поддержано союзниками Эрдогана в парламенте Турции — партией HDP. Глава фракции HDP Давлет Бехчели призвал турецкие власти выступить посредником в переговорах о примирении между президентом Сирии и главами оппозиции.

Позднее даже появились слухи о том, что Эрдоган встретится с сирийским президентом Башаром Асадом в Пекине, однако эти сообщения не подтвердились.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Во вторник, 23 июля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что между Турцией и Сирией установлен диалог по линии служб внешней разведки двух стран. При этом Чавушоглу заявил, что пока что не существует предпосылок для нормализации отношений между странами, однако турецкая сторона в целом готова к переговорам.

В свою очередь, глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск в целом готов к переговорам с Турцией. Но только в том случае, если турецкие войска оставят сирийскую территорию.

«Усилия, которые должны прилагаться для вывода турецких войск из Сирии, — это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на сирийской территории» — заявил Фейсал Микдад в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

И хотя маловероятно, что в ближайшее время Турция решит оставить всё то, что было с таким трудом завоёвано на сирийской территории, однако даже гипотетическая готовность Анкары к миру вызывает некоторый оптимизм.

Нужно понимать, что занятые турецкой армией территории Сирии дают больше убытков, чем доходов в турецкий бюджет. Содержание турецкого контингента на сирийской территории вдоль государственной границы обходится недёшево. С оккупированных территорий уже вывезены на металл линии электропредач, трансформаторные будки, даже рельсы и водопроводные трубы. В ряде районов были вырыты оливки и другие ценные деревья. Однако даже эти меры не могут компенсировать Турции всех расходов.

Кроме того, на оккупированных сирийских территориях находятся десятки тысяч боевиков. В настоящий момент очевидно, что они вряд ли смогут свергнуть режим Башара Асада, и, по сути, их существование никаким образом не приносит Турции пользы. В то же время, оно создаёт постоянную зону нестабильности у южных границ Турции, поскольку даже турки не могут быть уверенными в лояльности вооружённых радикалов.

Kremlin.ru Башар Асад

Поэтому диалог с сирийским правительством в целом играет на руку турецким властям. Они не только обеспечивают безопасность своих границ, но и делают одолжение своим партнёрам в России и Иране.

С другой стороны, «сдача Сирии» непременно вызовет неудовольствие на Западе. Однако отношения Эрдогана с европейскими и американскими партнёрами и без того нельзя назвать хорошими. Поэтому заключение мира между Турцией и Сирией (если оно реально входит в планы Эрдогана и не является блефом) в целом соответствует проводимой Анкарой внешней политике. Некоторые называют это «попыткой усидеть на двух стульях» — угодить и США, и России с Китаем и Ираном. Однако скорее это можно назвать прагматичной внешней политикой.

При этом мир между Турцией и Сирией послужит делу мирного урегулирования сирийского конфликта. Оставшиеся без поддержки Турции боевики будут вынуждены или урегулировать свои отношения с сирийскими властями или дать бой и умереть.

Вопрос только в том, действительно ли Эрдоган готов к миру с Асадом или же всё происходящее — блеф с целью добиться от США поддержки турецкой внешней политики на сирийском направлении.