Граждан России могут не пускать на территорию стран Прибалтики и иных государств Европейского союза, если они не осудят российскую спецоперацию на территории бывшей УССР и не признают Крым «находящимся» под контролем киевского террористического режима. Об этом, как сообщает Delfi, 23 августа заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Литовский министр иностранных дел полагает, что пограничники имеют право не пустить российского гражданина, если он подтвердит, что Крым является российской территорией.

«Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — отметил он.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения критически отнеслись к предложению главы литовского внешнеполитического ведомства, указав на то, что российской стороне, значит, тоже необходимо прибегнуть к подобным «опросам» на своей границе. Были и те, кто, комментируя заявление главы МИД Литвы, отметил, что это, видимо, и есть «европейская демократия».

«Видимо, на вопрос «чей Тайвань?» они уже ответили. И ответ был неверным», — с сарказмом отреагировал «Мысли вслух».

«Договорятся, — начнем говорить, что Прибалтика наша, куплена на наши налоги», — добавил PetrelGods.

«Их там набирают в эти евробюрократы по принципу тупой, ещё тупее?!» — недоумевает Woman.

«Крым наш!» — написала Дина.

«Въезд к нам по такому же принципу. И все встанет на свои места», — пишет Константин Л.

«Пусть задают вопрос: кто господин нищим литовским холопам? И второй вопрос: почему госдеповский господин держит этих холопов на голодном пайке?» — предложила Ольга А.

«Слов нет… Похоже, словосочетание европейская «демократия» становится матерным…» — отреагировала Агния.

«А еще можно спрашивать: как часто собираетесь мыться? Если больше раза в неделю — не пускать!» — иронизирует Tot M.

«Я за СВО. Крым НАШ. Родители пожилые в Литве. За СВО. Мне что делать? Перевозить их сюда не вариант…» — недоумевает Laima.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«В принципе, если очень надо попасть в Литву (хотя я не понимаю, что делать в этой недоевропейской помойке), то ничего не мешает подписать любые бумажки и «правильно» ответить на все нужные вопросы, держа при этом фигу в кармане», — с сарказмом добавил Сергей.

«Они же вроде визы решили не давать. У кого спрашивать-то будут?» — поинтересовался Ilya S.

«Демократией и свободой слова прямо так и несёт», — не без сарказма написала Юлия.

«Ощущение, что Pfizer во время ковида им всем там что-то не то вколол», — шутит Алина.

«Да уже сразу бы череп измеряли и нашивки раздавали…» — не выдержал «Бородатый Дед».

«Я так понимаю, что пересекать границу нашим людям надо на танке. И пускай дулу танка зададут этот вопрос. Честно, но сколько можно уже слышать эти бредни?! Необходимо уже экономически душить этих товарищей, чтоб побольнее было», — призвала Александра Л.

«У бездны дна нет, есть уступы, о которые время от времени стукаются при падении», — проиллюстрировал ситуацию один из участников обсуждения.

«Я захотел туда приехать и на границе гордо ответить «Крым наш», записывая на видео», — добавил ValetoS.

«Осталось только достать штангенциркуль и открыть концлагеря», — не выдержала Anastasia.

«Мелкие литовские шавки исправно тявкают по приказу заокеанских хозяев. Вот только зубов у них нет на тот случай, если придется отвечать за слова», — подытожил Виктор.

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