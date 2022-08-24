Немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Европейской службе внешних действий (EEAS) и европейских дипломатов осуществила информационный вброс, сообщив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести в стране досрочные президентские и парламентские выборы уже осенью нынешнего года. В июне сам Эрдоган заявлял, что не планирует проводить досрочные президентские и парламентские выборы. По его словам, «они состоятся, как и было объявлено, только в июне будущего года». Проведение операции «Вброс» через немецкие СМИ носит не случайный характер. Согласно некоторым сведениям, она осуществляется по инициативе главной в Турции оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), занимающей ярко выраженную прогерманскую позицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

В феврале нынешнего года лидеры шести оппозиционных партий — Кемаль Кылычдароглу (НРП), Мераль Акшенер от националистической «Хорошей партии», Темель Карамоллаоглу от консервативной «Партии счастья», Ахмет Давутоглу от «Партии будущего», Гюльтекин Уйсал от «Демократической партии» и Али Бабаджан от «Партии демократии и прогресса» (DEVA) — провели встречу, чтобы «выработать стратегию управления государством в случае возможного свержения нынешнего президента Эрдогана». В их совместном письменном заявлении указывалось, что «страна переживает глубочайший за всю свою историю политический и экономический кризис», и во всём обвинялась президентская система, которая была введена в стране после референдума 2017 года. В этой связи они выставили требование о проведении досрочных выборов. Но тогда у оппозиционной «шестерки» ничего не получилось, так как Эрдоган продемонстрировал игру гроссмейстерского уровня по части заключения различных тактических альянсов и легко переиграл оппозицию.

Но сейчас ситуация несколько иная. Сообщение Welt am Sonntag можно квалифицировать не только как информационный вброс, но и как утечку о планах, которые разрабатываются в недрах правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Дело в том, что Анкара намерена широко и торжественно отмечать в 2023 году столетие Турецкой Республики. Это мероприятие может быть «затемнено» выборами, чего не хотелось бы допускать Эрдогану. Тем более, не исключено, что к 2023 году еще может быть принята новая Конституция страны. С этой точки зрения проведение досрочных выборов имеет свое логическое обоснование, так как в новый век своего существования Турция намерена вступить с новой политикой во внешней сфере и во внутренних делах. Если на выборах победит оппозиция, она начнет ликвидировать достижения Эрдогана, возвращать формат парламентской республики и более активно будет продвигать страну на западном направлении, создавая большой конфликт интересов и внутренний хаос. Поэтому правящая партия стала предпринимать шаги упреждающего свойства.

Yıldız Yazıcıoğlu Здание Великого национального собрания Турции, Анкара

Ею подготовлен законопроект о снижении избирательного порога, необходимого для прохождения в парламент, с 10% до 5% по всей стране. Он включает положение о разделении крупных городов Турции на более мелкие избирательные округа. Отменяется требование к политической партии иметь официальную группу в парламенте для участия в выборах. Помимо этого, ПСР сейчас на пике своей популярности, хотя и вынуждена действовать в альянсе с Партией национального движения (ПНД). В то же время оппозиция находится в разброде, не имея альтернативной программы «нового видения будущего», ограничиваясь заявлениями, что «у Эрдогана ресурсы для дальнейшего проведения геополитического эксперимента исчерпаны» и что «экономика страны не выдерживает ее амбициозную внешнюю политику, игру сразу на всех площадках: в Восточном Средиземноморье, в Сирии, Ираке, в Ливии и на Кавказе».

По мнению турецких экспертов, оппозиция пока не доросла до уровня «ценности самой по себе», а рассматривается как альтернатива действующему режиму, опирающаяся на внешнюю силу, на Запад. Эрдоган находится в ином положении, впечатляя своим геополитическим размахом. Что касается проблем турецкой экономики, то Welt am Sonntag указывает, что она «может восстановиться в краткосрочной перспективе после получения доходов от туризма этим летом». Издание приводит данные Статистического управления Турции, согласно которым с апреля по июнь было заработано 8,7 млрд долларов — это на 190% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же появились признаки того, что экономика может прийти в себя: с апреля по июнь доходы госбюджета достигли 8,7 млрд долларов, что на 190% больше, чем за такой же период в 2021 году. В такой ситуации Эрдоган имеет реальные шансы провести успешную скоротечную избирательную кампанию и победить. Но разве к этому стремится оппозиция, которая пытается дискредитировать возможные досрочные выборы и апеллирует к Западу?

akparti.org.tr Реджеп Тайип Эрдоган. Партия справедливости и развития

Правда, есть и иной сценарий. ПСР принимает новые экономические меры, расширяет торгово-экономическое сотрудничество со многими странами, что в перспективе не обрекает ее на досрочные выборы. В то же время Эрдоган может воспользоваться существующим на Западе политическим хаосом из-за кризиса на территории бывшей УССР, понимая, что, как пишет лондонское издание Financial Times, «идет по тонкой грани, но поделать с этим Запад почти ничего не может, кроме создания для него новых внешнеполитических проблем». В результате, как признают американские эксперты, в Вашингтоне стал заметен «страх слишком сильно оттолкнуть Эрдогана». Так что он демонстрирует на внешнем и внутреннем фронте высокую политическую квалификацию. Что же касается оппозиционной «шестерки», то она выступает в роли политических статистов, опаздывая в своих действиях на несколько шагов.

Если возвращаться к досрочным выборам, то сейчас их проведение в интересах власти, а не оппозиции. Профессор университета TOBB (Анкара) Тогрул Исмаил считает, что возможное решение главы Эрдогана о проведении в стране досрочных выборов будет связано с его высоким международным рейтингом и с успешным развитием российско-турецких отношений. Посмотрим, что дальше.