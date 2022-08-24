Известие о том, что на территории бывшей УССР в Запорожской области подорван автомобиль вместе с главой Михайловки Иваном Сушко, взбудоражило социальные сети. Ведь только накануне была похоронена ещё одна жертва киевского террористического режима — Дарья Дугина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чисто писание

«Один почерк?» — спрашивает Мария.

«Как они любят под сиденье устройства лепить, одно и то же по всем случаям. Дашу Дугину тоже так же убили», — соглашается Татьяна Петрова.

«Бандеровские методы», — соглашается Ольга.

«Терроризм настоящий», — замечает Игорь.

«Убивать из-за угла — тут они мастера..» — отметил Илья, комментируя поведение киевских боевиков.

«А мы всё по правилам воюем», — замечает Максим Рыбаков.

«Террористическое недогосударство занимается привычной для себя деятельностью. Гибнут люди. Зелёный торчок кайфует в Киеве», — подчеркнул Матвей Ольшанский.

«Наркоша же сказал: что будут воевать, как могут. А могут только так: подленько, исподтишка, как шакалы», — негодует Екатерина.

«Бомбят Крым и Севастополь — затерпим! Обстреливают АЭС — затерпим! Убивают нашу администрацию на освобожденных территориях — затерпим! Правительство терпил в действии», — соглашается Денис Смирнов.

«Ответом на террор может быть только террор», — считает Геннадий.

«То есть спустя шесть месяцев никаких спецслужб на освобождённых территориях так и не удосужились создать… Да уж…» — заметил Леонид.

«Почему никто не делает выводов? Правила пишутся кровью. Дарья Дугина тому пример, и ещё до этого были случаи… Нужно взять за основу осматривать автомобиль перед тем, как туда сесть. В первую очередь это правило касается глав ВГА!» — считает Дмитрий.

Следственный комитет России Следователи на месте взрыва автомобиля в котором находилась Дарья Дугина

«Водители, проверяйте свои машины», — призывает Юлия А.

«Нужно для сотрудников администрации организовывать что-то вроде такси, чтобы даже они сами не знали, на какой машине поедут, — узнавали об этом в последний момент», — предлагает Сергей Мишин.

«Сколько же там этих мразей террористов… пока жители сами не поймут и не начнут их сливать, это не закончится», — считает Владимир.

«Гниды поганые, сколько их лазит по земле, долго ещё она будет их терпеть. Запугивают людей, как и в послевоенное время делали бандеровцы, только сейчас они расползлись по всей территории СССР, не добили. Вечная память, такой молодой», — отозвалась о подорванном Иване Сушко Светлана.

«Царствия Небесного. Он погиб от рук нацистского режима Зеленского. Сражался за мир на его земле», — написала Зинаида Тимченко.

«Видимо, да, когда нет побед на передовой, когда уже понятно, что территории, которые у них отбили, и люди, которые на них живут, хотят другой жизни, остаётся радоваться только террористическим убийствам. А вы — не люди. И даже животными вас назвать нельзя — вы никто, и вас просто скоро не станет», — отозвался о киевских представителях террористического режима Валерий Герасименко.

«Террор и запугивание — типичная тактика бандеровцев. Во времена Великой Отечественной войны и после они устроили настоящий террор собственному населению, которое хорошо относилось к Красной армии. Убивали учителей, врачей, руководителей администраций. Всех, кто нес просвещение и цивилизацию, уничтожали. Сейчас идет та же практика. Запуганным и тупым населением проще управлять. Нужен новый «Смерш». И нужна снова смертная казнь. Не только на территории ДНР», — считает Ирина.

«Нужны войска «Смерш» — и гасить нацистскую нечисть под самый корень по законам военного времени. Молодой парень, ему бы жить и налаживать новую жизнь», — соглашается Сергей.

«Не уберегли от диверсантов. Пора свою милицию создавать, настоящую, народную», — считает Олег Таянов.

Напомним, 24 августа в результате подрыва автомобиля погиб глава Михайловки Иван Сушко. Он получил смертельные травмы и скончался в больнице. Взрывное устройство злоумышленники подложили под сиденье автомобиля.