Если Российская Федерация захочет заключить с киевским режимом соглашения, то Россия должна отдать киевскому режиму Крым. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Аполлинарий Васнецов. Вид из Ласточкиного гнезда. Крым. 1924

«Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено», — сказал он.

Чиновник также добавил, что не признаёт воссоединение Крыма с Российской Федерацией и считает его «незаконным».

Заявление представителя президента Турции обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения подчеркнули, что Крым — это Россия, и точка. Иные добавили, что в таком случае никаких договоренностей с киевским режимом не будет.

«Быстрее [территория бывшей УССР] станет частью Крыма», — отреагировал Vi V.

«При таком условии соглашение между Россией и [Киевом] не будет подписано никогда», — добавил Олег.

«Стамбул будет Константинополем?» — иронизирует Nika.

«Что-то разговорились турки, по ходу, подсластили им жизнь», — задумалась Алена.

«Достали уже этот Крым бедный, перетягивают его на себя все кому не лень как одеяло… Крым всегда, испокон веков был и есть русским! И пусть они там все хоть у*рутся от злобы, — мы дома, и теперь будет так всегда!» — пишет Милена.

«Турки пусть решают свои внутренние проблемы, а не лезут в дела России! Надоели уже с Крымом, вы сюда приедьте и нас спросите, кто тут живет, куда мы хотим…» — призвал Сергей.

«Они тоже хотят недосчитаться русских туристов?» — поинтересовалась Helen.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пустой отель в Турции

«Крым как кость в горле. Наш он, ребятки, наш, отечественный, российский. Успокойтесь уже», — призвала Ольга Васильевна.

«Ага, должен будет… Никому и ничего Крым не должен! Крым — это Россия, и точка», — комментирует Елена.

«Тогда Стамбул должен стать Константинополем», — с сарказмом добавил Александр.

«Эрдоган ему будет очень благодарен. Он Путина всеми правдами и неправдами пытается заманить на встречу с наркетом (Зеленским — О. П.), а тут такой подарок», — смеется Сергей.

«Значит, не будет подписано никогда», — отреагировал Duzerberg.

«А они хотят вернуть [Крым], чтоб потом легче забрать его было? А то [киевский режим] — мастер терять свои территории», — пишет Arosh.

«И ни одна эта сволочь и не вспоминает о людях, их-то не хотят спросить, — хотят они [быть оккупированы киевским режимом]?..» — задался вопросом «Печатает».

«Россия вернула свои исторические земли, причём на основе вполне политического хода — референдума. Вложила в него столько, сколько [киевский режим] за всё время его существования не вкладывал. Мы никогда его не отдадим, более того, — вернём Новороссию», — отметил Aleksandr S.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«То есть турки считают, что это такая многоходовка у России? Начать СВО, чтобы «отдать» Крым. Однако!» — смеется Али.

«Они про Северный Кипр ничего не хотят сказать?» — поинтересовался Антон.

«Крым — не разменная монета! Крым никому ничего не должен! Особенно [киевскому режиму], который доил его годами, не вкладывая ни копейки, а теперь пытается бомбить!» — подытожила Екатерина Д.