Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом наложил вето на законопроект о создании официальных наркопритонов в таких крупных городах, как Лос-Анджелес и Сан-Франциско, заявив, что данный проект «может вызвать целый ряд непредвиденных последствий».

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Ньюсом признал, что такие заведения могут приносить много вреда и работать против людей, которым они изначально должны были помогать. Он также подчеркнул, что упомянутые выше города не могут себе позволить усугубления проблемы наркозависимости среди населения.

Ранее противники законопроекта также утверждали, что создание государственных наркопритонов фактически потворствовало бы усугублению наркозависимости среди американцев.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Единственная причина, по которой Ньюсом наложил вето на этот законопроект, заключается в том, что он знает, что это преследовало бы его во время выборов президента в 2024 году», — считает joeschmo054.

«Демократы у власти — это само по себе является конституционным кризисом. Все и всё, к чему они прикасаются, становится коррумпированным и разрушенным», — отвечает smart•black•female.

«Ньюсом теперь думает, что он может стать президентом США, поэтому он начинает принимать политические решения, которые хорошо выглядят. Не верьте ему. Он притворяется», — подозревает silencedogood44.

«С каких это пор демократы беспокоятся о непреднамеренных последствиях. Значит ли это, что все действительно плохие вещи, которые происходят из-за их политики, являются преднамеренными, например инфляция, высокие цены на топливо, высокие счета за электричество, растущие до небес счета за продукты», — интересуется dichotomy653.

Government of California Гэвин Ньюсом (в центре)

«В Калифорнии уже проблема с передозировками. Вот почему бизнес и семьи уезжают из штата», — подчеркивает Ironic.

«Он наложил вето только из-за возможности баллотироваться в президенты в 2024 году. В противном случае вы можете быть уверены, что он подписал бы законопроект», — утверждает gofigure1.

«Ньюсом проголосовал за этот законопроект, потому что он пытается пристроиться к забегу под названием «я нормальный парень», чтобы баллотироваться в президенты», — пишет hereiamagain.

«Ньюсом был бы еще хуже Байдена, хотя это практически невозможно. Я из Калифорнии, я знаю», — комментирует SillyLibsMakeMePuke.

«Полное безумие, вместо того, чтобы помочь человеку очиститься, левые просто хотят продолжать вводить ему наркотики, которые в конечном итоге убьют его. Эти люди — монстры», — возмущается toolate489.

«Перед промежуточными выборами демократы притворяются нормальными. Байден просит пограничников усилить депортацию, а Ньюсом наложил вето на этот дебильный закон», — подчеркивает 2022midterms.

Напомним, что ранее министерство юстиции США обсуждало идею создания так называемых безопасных инъекционных пунктов для людей, употребляющих сильнодействующие наркотики, чтобы якобы снизить количество смертельных передозировок.

Отметим, что администрация экс-президента США Дональда Трампа выступала против создания инъекционных пунктов, а прокуроры активно боролись с законопроектом о безопасном потреблении наркотиков в Филадельфии. В 2021 году минюст выиграл судебный процесс, и федеральный апелляционный суд Пенсильвании постановил, что открытие подобных объектов нарушит закон 1980-х годов о наркопритонах.