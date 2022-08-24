Обратил внимание на опубликованное на сайте «Газета. Ru» интервью, представленное директором Института Китая и современной Азии Кирилла Бабаева. Материал озаглавлен «Доктор наук Бабаев объяснил агрессию японского премьера Кисиды в адрес России». Так как в качестве востоковеда, тем более специалиста по Японии, этого доктора филологических наук ранее не знал, заинтересовался его оценками. И был немало удивлен. Ведь вопреки заголовку директор института прямо признается, что не понимает причин враждебности Кисиды в отношении нашей страны и лишь догадывается, что, может быть, это делается, преследуя внутриполитические цели. Кстати, для такого объяснения не надо быть доктором наук, ибо всё, что делает политик в любой стране, имеет в первую очередь, внутриполитические цели.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Вот, что заявил Бабаев на вопрос корреспондента «Газета. Ru»:

«Новый премьер сделал много агрессивных заявлений. Я даже не понимаю почему. По всей видимости, во внутриполитических целях, чтобы повысить рейтинг нового кабинета».

Решил поближе познакомиться с Кириллом Бабаевым, которому доверен столь высокий пост в Институте Китая и современной Азии РАН. Заодно поясню, что с 10 июля так называется известный в нашей стране и за рубежом существовавший с 1966 года Институт Дальнего Востока, 55 лет являвшийся лидирующим научным центром комплексного изучения проблем Китая, Японии, Корейского полуострова, Юго-Восточной Азии.

А вот, какую информацию удалось разыскать о новом директоре ранее авторитетного научного учреждения.

Кирилл Владимирович Бабаев почему-то в справочниках представлен как «российский бизнесмен». Далее о нем говорится:

«Российский учёный, управленец, популяризатор науки, лингвист, историк, востоковед, нумизмат, доктор филологических наук, профессор, и. о. директора Института Китая и современной Азии РАН, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, первый вице-президент консорциума «Альфа-Групп». Победитель конкурса «Лидеры России», лауреат национальной премии «Медиа-Менеджер России».

Kremlin.ru Российско-японские переговоры.

Посмотрел список опубликованных работ доктора наук и не обнаружил в нем ни одной монографии об истории и политике Китая, Японии, Кореи и других стран Дальнего Востока.

Тогда ясно, почему Кирилл Владимирович «не понимает» причин недружественной политики премьер-министра Японии Фумио Кисиды в отношении нашей страны. Об этих причинах автор этих строк писал не раз.

Дело в том, что Кисида в бытность обхаживания российского президента бывшим японским премьер-министром Синдзо Абэ с целью добыть для Японии русские Курильские острова являлся министром иностранных дел и был весьма недоволен тем, что Абэ фактически отстранил МИД Японии от выработки и реализации политики на российском направлении. Эта политика была передоверена администрации премьер-министра и высокопоставленным чиновникам Министерства экономики, торговли и промышленности Японии во главе с министром Хиросигэ Сэко.

Недовольство Кисиды было столь велико, что он даже пытался, хотя и глухо, критиковать унизительную для японцев льстивую политику заискивания Абэ. Последний это помнил и не поддержал Кисиду на выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) — партийный пост, гарантирующий кресло премьер-министра. Тем не менее Кисида на выборах победил и возглавил правительство Японии.

Даже в отставке Абэ, оставаясь лидером крупнейшей в ЛДП фракции, продолжал оказывать большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику, в том числе в отношении Москвы. Это ущемляло Кисиду и добавляло неприязнь, если не сказать ненависть, в отношении России и её политического руководства. Отсюда его поистине удивительное неистовство в изобретении всё новых и новых санкций и рестрикций в отношении нашей страны. В основе этого неистовства лежит месть за отказ Москвы «передать» Японии южные Курильские острова, стремление отплатить за «потерю лица» при унизительных попытках Синдзо Абэ всевозможными посулами в экономическом сотрудничестве подвигнуть лично Владимира Путина пожертвовать имеющими большое хозяйственное и военно-стратегическое значение землями и омывающими их морскими экономическими зонами, богатейшими разнообразными ресурсами.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Есть и другое бытующее у российских обозревателей представление о том, что, обрушивая «адские санкции» на нашу страну, Кисида просто выполняет приказы из Вашингтона, что является преувеличением. Так, например, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин считает, что санкционная политика Японии «ставит крест на её совместных проектах и договоренностях с Россией».

«Япония фактически не может выйти из глобальной управленческой структуры, которая инициировала санкции. С 1945 года японское государство фактически лишено свободы принятия геополитических решений — любое решение, проект, дипломатическая инициатива должны согласовываться с внешним курсом США», — полагает Колчин.

И добавляет, что Япония не обладает в должной степени «политической волей» для преодоления этой системы «фактически внешнего управления страной». Таким образом, она не может выйти из программы санкционного давления на Россию без «разрешения» США.

В действительности, Япония при всей её ангажированности и зависимости с 1945 года от США в сфере политических отношений с ныне объявленными Вашингтоном врагами Россией и Китаем обладает достаточной свободой для того, чтобы самой определять, как к своей выгоде строить торгово-экономические связи с Москвой и Пекином. Примеров тому немало. Достаточно вспомнить, как в разгар холодной войны и введенных США ограничений на торговлю с социалистическими странами КОКОМ Япония в 1970-е годы делила с ФРГ первое–второе места среди торгово-экономических партнеров СССР из числа капиталистических стран. Да и сегодняшнее нежелание японского правительства терять устойчивые и выгодные по цене поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России свидетельствует о том, что Токио не отчитывается напрямую перед Вашингтоном за каждую сделку с нашей страной. Мы уже не говорим о впечатляющих цифрах, характеризующих торгово-экономические отношения Японии с КНР.

Вчерашнее требование премьера Кисиды от своих министров и правительственных чиновников продолжать санкционное давление на Россию без видимой перспективы того, что Москва под воздействием такого давления уступит и остановит специальную военную операцию на территории бывшей УССР, свидетельствует о неуёмном личном стремлении этого политика как можно больнее уязвить российское руководство, в том числе лично президента РФ Владимира Путина, которого в Японии обвиняют (замечу, незаслуженно) в том, что он-де «обманул Абэ», так и не отдав Курилы.