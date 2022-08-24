«А простые американцы с этим согласны?» — США выделят Киеву еще $3 млрд
Киевский режим получит от Соединенных Штатов Америки дополнительную военную помощь на сумму 3 млрд долларов США. Об этом 23 августа сообщает The Associated Press.
Уточняется, что Штаты объявят об этом 24 августа по случаю так называемого «дня независимости», который отмечает в этот день киевский режим.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что указанные средства не дойдут непосредственно до адресата, а будут распределены в США. Иные добавили, что Вашингтон все больше и больше вгоняет в долги киевский режим. Были и те, кто отметил, что вряд ли американцы одобрят данные траты властей США.
«Это всё только может продлить агонию киевского режима», — написал Владимир М.
«Опять оружие…» — добавила Оксана Н.
«Все глубже и глубже вгоняет в долги… [киевский режим]», — отметил «Ничего мне не доказывай».
«Независимость… Дайте ещё денег», — смеется «А».
«Ну да, правда, из 3 миллиардов до [киевского режима] дойдут крохи, и те Зеленский со своим кабинетом попилят», — пишет Виталий.
«Скоро в Америке гражданская война начнётся из-за этой поддержки», — считает Вадим.
«Больше денег, больше!» — с сарказмом призвал Александр.
«А простые американцы с этим согласны?..» — задалась вопросом Наталья.
«Дед с отпуска вышел?» — иронизирует SV.
«У деда Байдена граждане в палатках на улице спят, а он [киевский режим] накачивает оружием», — добавила Elizaveta S.
«Как там, в США, еще станок не сломался?» — задался вопросом Денчик.
«Ещё старые обещания не выполнили и наполовину, уже новые подвозят», — написал Sckepsis.
«Все понятно, деньги выделят [киевскому режиму], запишут им в долг, а потратят на разработку и закупку оружия для себя. Благовидный предлог для населения — помощь [киевскому режиму]», — отметила Инна.
«Помощь безвозмездная или это долг с процентами? Кто подскажет?» — не без сарказма интересуется «Все будет Z️».
«Это, скорее, будет подарком для американских производителей вооружений и избавление складов от залежалого снаряжения», — прокомментировал новость Амир А.
«Ну так правильно. Команда во главе со старым идиотом (речь о Байдене. — О. П.) быстрее набивает авоськи деньгами, потому что скоро эта возможность закончится, все пошло не по плану», — отреагировал Annanas S.
«Бездонная яма», — отметил «Сделаю сам».
«Подарок — это когда безвозмездно, а это принуждение к рабству», — подчеркнул Дмитрий С.
«Им нужно 7–8 миллиардов в месяц, нашли чем удивить ненасытного недомерка (речь о Зеленском. — О. П.)», — подытожил Z. M.