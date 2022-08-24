Киевский режим получит от Соединенных Штатов Америки дополнительную военную помощь на сумму 3 млрд долларов США. Об этом 23 августа сообщает The Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Как из рога изобилия

Уточняется, что Штаты объявят об этом 24 августа по случаю так называемого «дня независимости», который отмечает в этот день киевский режим.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что указанные средства не дойдут непосредственно до адресата, а будут распределены в США. Иные добавили, что Вашингтон все больше и больше вгоняет в долги киевский режим. Были и те, кто отметил, что вряд ли американцы одобрят данные траты властей США.

«Это всё только может продлить агонию киевского режима», — написал Владимир М.

«Опять оружие…» — добавила Оксана Н.

«Все глубже и глубже вгоняет в долги… [киевский режим]», — отметил «Ничего мне не доказывай».

«Независимость… Дайте ещё денег», — смеется «А».

«Ну да, правда, из 3 миллиардов до [киевского режима] дойдут крохи, и те Зеленский со своим кабинетом попилят», — пишет Виталий.

«Скоро в Америке гражданская война начнётся из-за этой поддержки», — считает Вадим.

«Больше денег, больше!» — с сарказмом призвал Александр.

«А простые американцы с этим согласны?..» — задалась вопросом Наталья.

«Дед с отпуска вышел?» — иронизирует SV.

«У деда Байдена граждане в палатках на улице спят, а он [киевский режим] накачивает оружием», — добавила Elizaveta S.

Chris Sansenbach Бездомные, живущие в картонных коробках в Лос-Анджелесе, Калифорния

«Как там, в США, еще станок не сломался?» — задался вопросом Денчик.

«Ещё старые обещания не выполнили и наполовину, уже новые подвозят», — написал Sckepsis.

«Все понятно, деньги выделят [киевскому режиму], запишут им в долг, а потратят на разработку и закупку оружия для себя. Благовидный предлог для населения — помощь [киевскому режиму]», — отметила Инна.

«Помощь безвозмездная или это долг с процентами? Кто подскажет?» — не без сарказма интересуется «Все будет Z️».

«Это, скорее, будет подарком для американских производителей вооружений и избавление складов от залежалого снаряжения», — прокомментировал новость Амир А.

«Ну так правильно. Команда во главе со старым идиотом (речь о Байдене. — О. П.) быстрее набивает авоськи деньгами, потому что скоро эта возможность закончится, все пошло не по плану», — отреагировал Annanas S.

«Бездонная яма», — отметил «Сделаю сам».

«Подарок — это когда безвозмездно, а это принуждение к рабству», — подчеркнул Дмитрий С.

«Им нужно 7–8 миллиардов в месяц, нашли чем удивить ненасытного недомерка (речь о Зеленском. — О. П.)», — подытожил Z. M.