Заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о готовности при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия, спровоцировало шквал иронии в социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

«В Британии проходит конкурс психопатов перед назначением на должность премьера. Участвуют все психиатрические стационары. Лидирует пациентка по фамилии Трасс», — смеётся Евгений Гончаров.

«Их этому учат — быть тупыми?» — спрашивает Андрей.

«Полная идиотка и психопатка! И это лидер Британии, ужас!» — поддерживает Сергей.

«Разве можно ожидать чего-то другого от столь бестолковой дамочки?» — замечает Егор.

«Трасс заявила, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие». Нет, ну чудные, а мы будем сидеть и ждать, когда Британия нас уничтожит? Ведь сразу будет ответка, ну передохнем все, кому от этого станет легче? Да с мозгами у них плохо», — приводит довод Галина Савостьянова.

«Она забыла, что кнопка не в Лондоне, а в Америке?» — вопрошает Светлана Проскурина.

«Какая фантастическая дурища!» — такими словами Елена Переверзева поделилась мнением о высказывании Трасс.

«Они страшны своей непредсказуемостью, но предсказуемы своей же трусостью!» — отозвался о британцах Никто Зацепилов.

«Выражение «обезьяна с гранатой» актуально», — отмечает Игорь Рогатин.

«Такое ощущение, что в гейропе собрали всех сумасшедших, малообразованных тёток и поставили руководителями. Или клонировали. Они же все на одно лицо, без ума, без фантазии, без совести, без сердца», — заметила Наталья.

«Европа деградирует. К власти приходят непроходимые тупицы! Как же народ Европы сам себя унижает таким выбором? Неужели нет в Европе образованных людей?» — спрашивает Ольга.

«Если этого неадеквата изберут премьером «мелкобритании», это будет означать прямую угрозу существованию России. Значит, после назначения Трасс эта страна должна быть нейтрализована», — поделился мнением Евгений Кизеев.

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«Бедная Британия, что у неё за премьеры. То клоун слабоумный с отсутствием интеллекта на лице. Теперь вообще безграмотная танкистка-психопатка может нарисоваться», — заметил Константин Г.

«После такого заявления только полный неадекват будет голосовать за нее. Но в демократической Великобритании правителей выбирает не население, а политические элиты, так что пройдет», — считает Алексей.

«Это чудовища, а не люди. Докатился Запад окончательно до полной укры — один в один, что окраина, что англосаксы и европка», — считает Андрей Резников.

«Если бы у России не было ядерного оружия, то эта британская или американская кнопка давно была бы уже нажата», — считает Татьяна.

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к применению ядерного оружия претендующая на должность премьер-министра Британии Лиз Трасс заявила 23 августа в ходе выборных выступлений в Бирмингеме.

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