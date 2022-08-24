Пока в странах Европы снежным комом нарастают тяжелейшие экономические и социальные проблемы, западные политики продолжают как ни в чём не бывало заявлять о своей поддержке киевского режима, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

European Parliament Марио Драги

Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о намерении ЕС обучать киевских силовиков. По его словам, борьба с Россией требует не только поставок вооружения Киеву, но и помощи в обучении и организации его вооружённых формирований.

Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги заверил киевские власти, что они не перестанут поддерживать их «демократию и независимость». Он также призвал Россию уйти с освобождённых территорий бывшей УССР.

Между тем простых граждан Италии проблемы на востоке европейского континента волнуют всё меньше. В соцсетях пользователи призывают власти обратить внимание на собственные проблемы и пытаться найти диалог с Москвой вместо продолжения конфронтации.

«Кто ты такой? Большинство итальянцев никогда не поддерживали тебя, тебя никто не выбирал!» — возмущается Карло Э.

«Он и так нанёс слишком много ущерба стране, но хочет продолжать дальше», — пишет Мария Розария К.

«А другие войны по всему миру вы не забыли? Надо начать переговоры с Москвой, пока не поздно», — призвал Мирко В.

«Я жду таких же сильных слов против Саудовской Аравии, совершившей интервенцию в Йемен», — отметил Алессандро Ф.

«Тем временем Израиль спокойно может продолжать бомбардировки своих соседей. Лицемерие и разжигание гражданской войны», — считает Фабио А.

«Евросоюз должен пытаться достичь мирного компромисса, а не тренировать [киевских военных] и не отправлять им оружие. Может, мы тогда начнём также помогать палестинцам бороться с Израилем?» — спросил Санти А.

(сс) Официальный сайт премьер-министра Италии Премьер-министр Италии Марио Драги с Владимиром Зеленским

Многие комментаторы считают, что Марио Драги, а также другие европейские политики, поддерживающие киевский режим, должны предстать перед судом.

«Надо его (Драги) судить за разжигание войны. Позорное заявление!» — заявил Сальваторе Б.

«Этому экстремисту нужно прекратить угрожать мирным жителям в Крыму. Надеюсь, на выборах его сторонники потерпят крах», — выразил надежду Микеле М.

«Вместо того, чтобы говорить о мире, они поддерживают войну. Мне кажется, они лишь зачитывают шпаргалки, написанные для них в США», — считает Массимо Ла Р.

«Должны ли мы, европейские граждане, смириться с тем, что эти люди втягивают нас в войну?» — задаётся вопросом Мария С.

«Разве Евросоюз не был создан для поддержания мира между европейскими странами? В данном случае он сделал всё для войны и абсолютно ничего для мира», — заметила Нора П.

«Запад всегда вторгался в разные страны на планете ради ресурсов, прикрываясь лицемерными лозунгами о носителях мира и свободы», — заключил Рамин Р.

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