Рано утром 24 августа силовики пришли домой к бывшему главе Екатеринбурга и по совместительству возглавлявшему городскую думу Евгению Ройзману. Его задержали в рамках расследования уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии. Это статья 280.3 УК РФ. Задержанному грозит до пяти лет колонии.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Сейчас с Ройзманом проводятся следственные действия. Тем временем его задержание активно обсуждают в соцсетях. Некоторые политологи считают, что такой скандал вряд ли на руку нынешнему свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Дело в том, что 11 сентября в Свердловской области будут выборы главы региона. Политолог Алексей Швайгерт считает, что задержание блогера может повлечь мобилизацию протестного электората. Впрочем, его коллега Марат Баширов полагает, что Куйвашев всё равно выиграет.

Кто там в реальности победит на выборах, узнаем уже 12 сентября. А пока интернет бурлит от тысяч комментариев. «Да ладно? У Ройзмана крыша прохудилась?» — написал в соцсетях блогер-патриот Сергей Колясников. И назвал его знаковым агентом влияния.

«Как хорошо утро началось! Спасибо за новость, Сергей!» — ответил ему некий Олег. А Николай Н. злорадно констатировал, что Ройзман доигрался.

«Действительно доброе утро! Главное, чтоб гайки-то докрутили», — написала некая Ирина.

«Работайте братья», — добавила Анна Г.

«Минус один. А сколько ещё таких у «Ельцин-центра» греется?» — спрашивает Алексей Т.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи опасаются, что Ройзмана отпустят. «В итоге дадут 10 тысяч штрафа?» — вопрошает Александр П.

Юля Даркова ИА REGNUM Евгений Ройзман

Добавлю, Ройзман ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 1980-х его осудили за кражу. А в 2021–2022 годах в отношении него несколько раз составляли административные протоколы. В том числе три раза — за дискредитацию Вооружённых сил России. Суды обязывали его уплатить штрафы. Попытки обжаловать решения в облсуде оказались тщетными.

За последние годы у патриотической общественности накопилось к Ройзману немало вопросов и претензий. Сегодня в их рядах эйфория. Очередной блогер задержан. Кто следующий?