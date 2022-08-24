Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что российская армия совместно с подразделениями Донецкой и Луганской Народных Республик вышла к административной границе Николаевской области, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Вооружённые силы России при поддержке воинов ДНР и ЛНР осуществили успешное наступление на херсонско-николаевском направлении в районе Александровки. В ходе активных боевых действий подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ были разгромлены, а 36 квадратных километров территории Херсонской области были полностью взяты под контроль России.

Такие успехи, которые были достигнуты российской армией в рамках специальной военной операции России на территории бывшей УССР, не могли не вызвать искреннюю радость со стороны пользователей интернета. Граждане поблагодарили освободителей, которые спасают мирный народ от нацистского зверя.

«Каждый день продвижения, всё больше освобожденных территорий. Красавчики, парни! Главное — берегите себя!» — обращается Карл Р.

Некоторые комментаторы уверены, что российская армия достигнет всех целей специальной военной операции России, но, судя по успехам на николаевском направлении, победа уже замаячила на горизонте.

«Отличные новости! Такими темпами уже большая часть независимых территорий будет освобождена!» — убеждена Татьяна В.

«А ведь николаевское направление даже не основное у российских войск сейчас! Хороший результат!» — считает Наталья Г.

Часть людей полагает, что каждый должен отдавать себе отчёт, насколько сложным и опасным трудом занимаются воины-освободители на территории бывшей УССР. Все хотят, чтобы победа наступила как можно быстрее, но отрадно видеть, что российское командование бережёт личный состав, отдавая предпочтение тщательно планируемым операциям, которые дают верный результат.

«Молодцы какие! Это настоящий успех! Мы знаем, сколько работы проделывают наши военные вместе с бойцами ЛДНР. Благодаря их упорству и храбрости в скором времени они смогут освободить всю Николаевскую область!» — пишет Мирослав Г.

ИА REGNUM Специальная военная операция России

Ряд пользователей указывает на то, что активизация боевых действий на юге свидетельствует о том, что вскоре Одесса будет по праву считаться русским городом, согласно исторической справедливости.

«Молодцы! Ещё немного и до Одессы наши войска доберутся!» — уверен Устин Б.

«Всё ближе к Одессе. Там, кстати, уже и флаги российские люди вывешивают. Ждут Россию!» — указывает Мария А.

Специальная военная операция России на территории бывшей УССР идёт полным ходом, и вскоре киевский неонацистский режим падёт.

«Прекрасно! По чуть-чуть продвигаются наши вперёд и правильно делают, что не бегут вперёд сломя голову. Экономит людские жизни командование. Глядишь, и завершение спецоперации уже не за горами», — написал Дамиан П.

«Так держать, парни! Самое главное — не сдавать позиции и двигаться только вперёд. Помните, правда за вами, а значит, и победа тоже!» — обращается Ульяна Л.

Напомним, 23 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило журналистам о том, что российская армия совместно с подразделениями Донецкой и Луганской Народных Республик вышла к административной границе Николаевской области.