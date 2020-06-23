Вологда, 23 июня, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Памятник деревянного зодчества федерального значения, известный как дом Дружинина, почти отреставрирован в Вологде. Об этом сообщает 23 июня ОТР.

Дом Дружинина был построен во второй половине XIX века и находился в аварийном состоянии. Старинная усадьба статского советника Николая Дружинина будет открыта для посетителей в ближайшие дни.

Реставраторы заново построили балкон, сложили печь и камин, соорудили лестницу на второй этаж. Обшивка здания, которому возвращён исторический облик, была изготовлена вручную. Специалисты выяснили, что в 80-е годы дом полностью снесли и на его месте восстановили дом из бруса.

В 1918 году в усадьбе жили английские дипломаты. Всего 11 дипмиссий тогда временно перевели в Вологду из Петрограда. В отреставрированном флигеле жил разведчик Сидней Рейли.

«Он являлся прототипом фильма, который известен всем, «Агент 007», английский шпион», — сказал архитектор Владимир Лукин.

На чердаке флигеля выставят предметы быта и старые фотографии. Отвечает за сохранность старинного здания предприниматель Герман Якимов, выкупивший его у города с условием восстановления исторического облика.