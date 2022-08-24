Разрушение скульптуры памятника воинам Советской армии — освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в ходе демонтажа вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Парад латышских легионеров

Произошло, казалось, ещё недавно невозможное. В стране, где сложили головы порядка 150 тысяч советских воинов, большую часть которой населяют русскоговорящие граждане, а также куда «намыливал ласты» практически весь российский бомонд, варварским способом сносят памятник освободителям этой земли от фашистских оккупантов.

Уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков стало кошмарной реальностью для России, считавшей Латвию цивилизованным государством, которое чтит память героев Великой Отечественной войны. Неудивительно, что комментаторы назвали действия латвийских властей фашистским реваншем.

«Фашисты недобитые!» — пишет Юрий П.

«Это показывает, что сейчас в Европе начали забывать про то, кто освободил их страны от фашизма», — считает Айсылу Г.

Многие пользователи убеждены, что руководство Латвии искренне ненавидит Советский Союз и советских солдат, потому что они освободили эту землю от желанного ими фашизма.

«Эти памятники им всегда напоминали, кто вышел победителем в этой страшной войне. Они им об этом забывать не давали, а они этого так хотят, ведь всегда мечтали о том, чтобы быть под оккупацией гитлеровской Германии и самим стать настоящими нацистами», — уверена Любовь С.

Kalnroze Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги. Латвия

Некоторые комментаторы отмечают, что отныне о Латвии как о спокойном и бесконфликтном государстве можно будет забыть, потому что этот народ будут ждать тяжёлые испытания, которые станут наказанием за столь кощунственные действия.

«Вместе со сносом этого памятника Латвия похоронила свою историю и культуру. Не завидую я подрастающему там поколению», — отметила Елизавета Я.

Часть людей полагает, что Латвия встала на ту же кривую дорожку, которая привела киевский неонацистский режим сначала к гражданской войне, а затем и к искуплению за грехи в виде спецоперации.

«Прибалтика в очередной раз показывает, что они поддерживают нацизм. Сначала они сносят памятники советским солдатам-освободителям, как это делали бандеровцы, а потом станут пушечным мясом Америки против России», — предрекает Виктор Н.

Ряд пользователей указывает на то, что народ Латвии, по сути, дал право своему руководству снести памятник освободителям Риги. Это значит, что население Латвии окончательно нацифицировалось.

«А жители Риги массово выходили на улицы с требованием не сносить этот памятник? Нет? Ну вот и всё. Латвийцы посчитали, что нечего этому памятнику делать в их стране, и это их право. А наше право проводить денацификацию тех, кто расписался в нацизме», — указывает Виктория Д.

Солдаты Красной армии подходят к Риге. 1944

«Потом будут хныкать, что это не их инициатива, а им просто «приказали свыше». Нет уж, господа, вы сами избрали для себя этот путь. Так что пожинать плоды своих действий будете в полной мере», — пишет Марат П.

Напомним, 23 августа издание Delfi опубликовало материал, согласно которому скульптуры памятника воинам Советской армии — освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков были разрушены в ходе демонтажа.