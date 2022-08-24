Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что странам Запада нельзя показывать слабость, нужно отказаться от взаимных уступок в отношениях с Российской Федерацией, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маска

Президент Франции решил почтить своим виртуальным присутствием, наверное, самый русофобский саммит на планете — «Крымская платформа», организованный киевским неонацистским режимом, который всё ещё лелеет надежду, что когда-нибудь снова овладеет русским полуостровом.

Заявления французского лидеры оказались под стать уровню мероприятия — ни слова о мире, ни намёка на урегулирование конфликта на территории бывшей УССР. Макрон в очередной раз подтвердил, что Запад рассматривает возможным решением только смерть России, поэтому ни о каких компромиссах в отношениях с Москвой и речи быть у него не может.

«Ну, удачи ему в этом. Потом снова будет названивать Путину в надежде поговорить», — уверена Марина Н.

«Какой же всё-таки Макрон лицемерный тип. То общается с нашим лидером, то строит козни с нашими врагами. Мерзкая и жалкая тварь», — отметила Людмила В.

Некоторые комментаторы отмечают, что откровенная ненависть к России со стороны Запада открыла русскому народу глаза и заставила российскую элиту встать на защиту Родины. Выходит, что состояние конфронтации со своим извечным врагом — это живительный эликсир для нашего Отечества.

«Что удивительно, тут я поддерживаю Макрона. Не должно быть никаких уступок киевскому неонацистскому режиму. Только полное освобождение [территории бывшей УССР] от нацистов. Только безоговорочная победа России!» — указывает Михаил А.

«Всё правильно! Нам сейчас заморозка этого конфликта ни к чему. Надо денацифицировать всю территорию [бывш. УССР]. Чтобы даже одного бандеровца не осталось», — считает Евгений Ч.

Никита Третьяков ИА REGNUM Российские танки на улицах Северодонецка

Часть людей полагает, что Франция является точно такой же марионеткой США, как и Киев, просто бандеровский козлёнок пошёл на убой первым, но та же судьба уготована и французскому козлёнку.

«А чего это нам с ними разговаривать? Да и с Францией тоже смысла нет. После де Голля Франция перестала быть политическим центром с самостоятельной политикой. Они сейчас по политическому влиянию на мир фактически на уровне мелко-Англии. Их даже в бывших колониях не уважают. Так что Россия сама разберётся, что ей делать с [бывш. УССР]», — отмечает Юрий П.

Нашлись и те, кто отмечают, что главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский мог и не созывать самих американских марионеток, ведь достаточно было позвонить президенту США Джозефу Байдену и спросить у него, что следует делать.

«А что он ещё может сказать. Что ему приказывают в Штатах, то он и делает. Как и Зеленский, кстати. Американский хозяин запретил идти на мирное разрешение конфликта — его шавки сказали: «Есть!» — написал Николай Е.

Напомним, 23 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления на саммите «Крымская платформа» о том, что странам Запада нельзя показывать слабость, нужно отказаться от взаимных уступок в отношениях с Российской Федерацией.