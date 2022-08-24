Заявление главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского о том, что Киев не готов к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию, чтобы «успокоить Российскую Федерацию», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Зеленский подчеркнул, что киевский неонацистский режим категорически не устраивает стабилизация имеющей ситуации на территории бывшей УССР, потому что российские войска уже значительно продвинулись вглубь территории, освобождая местное население от гнёта нацистов. Глава киевских боевиков считает, что снижение накала боевых действий приведёт к тому, что Россия окопается на занятых к этому моменту рубежах и компании Зеленского более не увидеть этих земель.

Выходит, что Киев оказался в патовой ситуации, ведь продолжать боевые действия для него — значит дальше терять территории, а к миру он не может прийти потому, что не желает смириться с потерей контроля над уже освобождёнными Россией землями.

«На глаза его гляньте. Он не готов завязать с наркотиками. Какие уж там боевые действия», — отметил Александр Д.

Некоторые комментаторы считают, что в том положении, в каком оказался Зеленский, стоило бы уже договориться с Россией и выбить для себя каких-нибудь послаблений во время трибунала, но президент-наркоман не готов сдаваться, он решил угробить всю свою страну до конца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Шизофрения в полном её проявлении. Человек говорит, что не хочет мира, а хочет дальше убивать и калечить. Как такое существо встало у власти? Как [жители бывшей УССР] это допустили?» — задаётся вопросом Елена Н.

Часть людей указывает на то, что России побоку, что там думает и делает Зеленский, т. к. специальная военная операция идёт полным ходом, освобождается от власти киевского режима всё больше и больше населённых пунктов, и победа над нацизмом уже замаячила на горизонте.

«Ну, пусть пеняет сам на себя. Из-за него люди гибнут, а он плевать на это хотел. Причём уже десять раз можно было разрешить этот конфликт. Но нацист на то и нацист, что не готов быть нормальным человеком», — указывает Евгений Л.

Ряд пользователей пишет, что чем воинственней становится Зеленский, будучи в наркотическом угаре, тем более свободно могут действовать российские военные, двигающиеся к достижению цели спецоперации.

«В таком случае киевский неонацистский режим и дальше будет терять своих военных и территории», — убеждён Вячеслав А.

«Уже по Николаевской области полным ходом идёт спецоперация, а он всё Крым да Крым… Там и до Одессы-мамы рукой подать. Скоро Зеленский будет готовить «возвращение Крыма», будучи в Польше», — считает Татьяна Н.

Специальная военная операция России, Восток 24.08.2022 ИА REGNUM

Нашлись и те, кто напомнил, что Зеленский — актёр, исполняющий роль президента, а потому о реальном положении дел киевского неонацистского режима судить по его высказываниям не стоит.

«Гитлер тоже старался быть смелым и выглядеть уверенным. Даже когда война уже почти до его бункера дошла. А затем просто-напросто исчез и оставил народ с проблемами. Так что Зеленский, как актёр, старается держать хорошую мину при плохой игре, но в итоге застрелится, а скорее всего, просто отчалит на Запад, потому что трус. А вот [жителям бывшей УССР] придётся не одно десятилетие «отходить» от последствий правления президента-наркомана», — написал Никита Н.

Напомним, 23 августа главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский заявил на брифинге о том, что Киев не готов к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию, чтобы «успокоить Российскую Федерацию».