Заявление постпреда РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василия Небензи о том, что Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС боевиками киевского неонацистского режима, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Council.gov.ru Василий Небензя

Если бы представители ООН хотели найти доказательства причастности киевского неонацистского режима к обстрелам атомной электростанции в Запорожье, то им было бы достаточно просто приехать на АЭС и узреть осколки от снарядов, которые прилетают на территорию. Вид остатков от боеприпасов, а также характер попаданий ни у кого бы из них не оставил и тени сомнения в том, что по электростанции бьют пушки ВСУ.

Тем не менее МАГАТЭ и кто-либо из Организации Объединённых Наций не спешат посетить Запорожскую АЭС. Видя такую неприятную картину, российская делегация распространила в Совбезе ООН неопровержимые доказательства того, что станцию без остановки обстреливают киевские боевики.

«Молодцы! Все факты и доказательства преступлений киевского режима обязательно нужно показывать. Пусть смотрят, что делают с мирным населением эти террористы», — считает Ирина П.

Некоторые комментаторы уверены, что ООН обязана принять к сведению все эти факты и сделать уже хоть что-то с потерявшими чувство самосохранения нацистскими преступниками на службе киевского режима.

«Прекрасно. Теперь нацисты не смогут отвертеться. Пусть отвечают за свои преступления», — пишет Агафон Л.

«Может, хотя бы это подвигнет ООН лоббировать скорейший выезд делегации МАГАТЭ на станцию и прекращение обстрелов со стороны киевского режима», — отметил Юрий С.

Часть людей полагает, что попытки делегации России продемонстрировать публике, собравшейся в Совете Безопасности ООН, доказательства вины Киева в любом случае потерпят неудачу, потому как Запад всё прекрасно знает, а сами нацисты согласуют свои преступления с западными кураторами.

«Если кто-то не понимает до сих пор, что Запорожскую АЭС обстреливает киевский режим, бесполезно это объяснять и доказывать. Они делают это намеренно, с позволения Америки», — убеждён Денис М.

«Запад и так это понимает, потому-то и просит Россию убрать войска, чтобы типа обстрелы прекратить, а сами дадут приказ своим нацистским марионеткам, чтобы те захватили опустевшую АЭС», — поделилась своим мнением Елена И.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Нашлись и те, кто уверены, что никто на помощь России в этом случае не придёт. Нацисты так и будут продолжать безнаказанно обстреливать мирные города и атомную электростанцию. Граждане считают, что российское командование обязано взять ситуацию в свои руки и лично приструнить отмороженных нацистов, готовых погрузить всю Европу в радиоактивный кошмар.

«Надо делать глаз за глаз. Один нацистский снаряд прилетает на территорию АЭС или в мирные объекты — один «Кинжал» прилетает в Киев и по центру принятия решений. Только так удастся остановить обстрелы ВСУ», — уверен Ра А.

Напомним, 23 августа ТАСС опубликовал материал, согласно которому постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил о том, что Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС боевиками киевского неонацистского режима.