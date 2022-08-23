Заявление представителя правительства киевского неонацистского режима Тараса Мельничука о том, что людей будут лишать прав опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 23 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бывшая УССР

Речь идёт о тех, кто заменяет ребёнку родителей. В результате отказа от обязательной эвакуации у таких граждан нацисты будут изымать детей-сирот. В случае, если забрать ребёнка органы опеки киевского режима не могут, они просто в одностороннем порядке прекращают права попечительства. Тогда если родители попадутся на глаза карателям, их дети будут изъяты и переданы нацистскому государству.

Киевский режим видит ситуацию таким образом, что дети, переданные гражданам для опеки, всё ещё являются их собственностью и будут возвращены на подконтрольную нацистам территорию за непослушание со стороны их опекунов. Такая бесчеловечная картина, которую рисуют представители нацистской власти на территории бывшей УССР, не могла не вызвал резонанс в интернет-сообществе.

«Маска всё больше сползает с рожи киевского фашизма», — отмечает Ра А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывшая УССР

Множество пользователей считает, что киевский режим угрожает опекунам и пытается заставить покинуть их дома, чтобы в конечном итоге использовать детей в качестве товара на чёрном рынке.

«Теперь уже не скрывают, что будут похищать детей. Мне вот интересно, а кто будет нести ответственность за огромное количество детей, отобранных у их живых родителей? Не станет ли это причиной роста сексуального детского рабства? А детские органы в большом количестве вдруг не появятся на западном рынке?» — спрашивает Николай К.

Некоторые комментаторы отмечают, что международные правозащитные организации, которые очень пристально следят за Россией, почему-то держат молчание в отношении представителей киевского неонацистского режима, намеревающихся изымать детей у опекунов лишь за нежелание покидать свои жилища.

«Я правильно понимаю, что в случае отказа подчиняться нацистам и ехать в нацистские лагеря на территории, подконтрольной нацистам, будут изымать детей? Как на такое смотрят международные организации, или репрессии против своих же граждан для Запада — это уже норма?» — спрашивает Дмитрий Г.

Часть людей полагает, что настал тот самый момент, когда жители бывшей УССР должны сказать «нет» киевскому режиму, который от безнаказанности покусился на самое святое — на детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

«Самое печально, что народ [на территории бывшей УССР] молча пережёвывает нацистскую жвачку, как стадо баранов, которых ведут на убой. Ясно, что бандеровские твари запланировали живой щит из женщин и детей, а теперь просто начинают похищать несовершеннолетних», — считает Александр Л.

«Мне кажется, что раз нацисты начинают просто так забирать детей, то [нашим соотечественникам на территории бывшей УССР] необходимо брать ситуацию в свои руки, давать отпор, ведь нет ничего важнее детей», — указывает Максим В.

Напомним, 23 августа представитель правительства киевского неонацистского режима Тарас Мельничук написал в своём Telegram-канале о том, что людей будут лишать прав опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации.