Посол киевского режима в Казахстане, ранее публично призвавший «убивать как можно больше русских», поставил руководство страны пребывания в трудное положение. С одной стороны, призывы к национальной розни и тем более к геноциду уголовно наказуемы в Казахстане, как и во всем мире. С другой стороны, в этой бывшей советской республике, а до того автономии в составе РСФСР, последовательно нарастают антироссийские и русофобские настроения, если и не инспирированные прямо на государственном уровне, то тщательно покрываемые властями.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Так называемые языковые патрули, участники которых оскорбляют и избивают сограждан, не владеющим «титульным» языком, хотя русский язык имеет в Казахстане официальный статус, уголовные преследования пророссийских активистов, как например, Ермек Тайчибеков, отбывающий срок за свои политические убеждения, гнусные издевательства над русскими детьми по национальному признаку — все эти и многие другие факты говорят, что в республике укрепляется пещерный этнический национализм.

Страница Ермека Тайчибекова во «ВКонтакте» Ермек Тайчибеков

Неудивительно, что в элитах Казахстана увидели угрозу для своего русофобского курса в проводимой Россией специальной военной операции на территории б. УССР, одной из главных задач которой является денацификация бывшей УССР. СМИ республики полны антироссийской пропаганды, а некоторые «эксперты» уже договорились до необходимости возвращения якобы исконных казахских земель Южной Сибири в состав Казахстана, то есть предъявляют территориальные претензии к России. Недавно ряд телеграм-каналов привел копии документов, подтверждающих поставку вооружений из Казахстана, союзника России по ОДКБ, нацистскому режиму в Киеве; последовавшие неуклюжие официальные опровержения были немедленно, доказательно и публично дезавуированы российскими блогерами.

Все это происходило и происходит под убаюкивающие заявления политического руководства Казахстана о дружественном и союзном характере отношений с Россией и отсутствии каких-либо межнациональных или иных проблем, которые могли бы повредить этим отношениям. При этом многие российские чиновники и псевдоэксперты, которые в силу своих профессиональных обязанностей должны были бы предупреждать негативные сценарии на постсоветском пространстве, предпочли занять примирительную позицию, тем самым косвенно способствуя нарастанию русофобии. Только провокаторы могут желать испортить, вбить клин в прекрасные отношения между Россией и постсоветскими государствами, заявляют они, призывая не обращать внимания на их последовательный антироссийский дрейф, который существует уже давно и лишь стал более заметен на фоне специальной операции.

Пропаганда собственного этнического превосходства и мифологизация собственной истории являются стержнем впервые обретенной государственности и неизбежно связаны с очернением и отрицанием совместного исторического опыта в составе Российской Империи и Советского Союза. Именно такое обоснование необходимости собственной национальной государственности является общепринятым во многих постсоветских государствах, именно это подготовило приход к власти на территории б. УССР откровенных нацистов. Неудивительно поэтому, что решительные действия России по удалению этой раковой опухоли вызывают злобу и страх в националистически настроенных элитах некоторых республик Средней Азии. Рост влияния этнического национализма очень заметен в Киргизии, Туркмения фактически находится в состоянии автаркии или самоизоляции, Узбекистан придерживается так называемой многовекторной политики, предполагающей тесные связи с Западом. В Таджикистане, экономически зависимом от России, как и в других постсоветских странах, также всё громче звучат антироссийские голоса.

Националистически настроенные элиты Казахстана при полном попустительстве ответственных российских чиновников используют экономические ресурсы России, ее военную мощь в одностороннем порядке и исключительно в эгоистических интересах. Видимость развития интеграционных процессов лишь прикрывает их односторонний, иждивенческий характер и поляризацию политических позиций, ускорившуюся после начала операции на территории б. УССР. Эта тенденция заметна не только в общественно-политической и экономической сферах, но и в образовании. Турция, Казахстан, другие государства Средней Азии и Азербайджан в рамках укрепления «тюркского мира» заключили соглашение о создании единых учебников по истории и другим гуманитарным предметам. Очевидно, что концепция этих «тюркских» учебников по истории будет носить протурецкий характер, а Россия будет выставлена как захватчик и империалистическое государство, некогда поработившее свободолюбивых тюрков. При этом российское высшее образование и наука представлены в Казахстане в основном техническими специальностями, в том числе с оборонными компетенциями — действуют или готовятся к открытию филиалы Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Общих с Россией учебников по истории и другим гуманитарным предметам ни в рамках СНГ, ни на основе двусторонних соглашений не существует.

Укрепление антироссийских тенденций на постсоветском пространстве видно и из комментариев экспертов из среднеазиатских республик по результатам недавней встречи секретарей Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества. Раздаются заявления о том, что ШОС превращается в аморфную структуру в связи с принятием новых членов и о том, что у России не получится придать ей антизападный характер. Высказывается недовольство возможным расширением ШОС: очевидно, что участие в Организации сильных и состоявшихся государств, например, Ирана и арабских стран Персидского залива, также богатых нефтью, нивелирует влияние среднеазиатских государств и их амбиции. Но основной тезис, который вполне откровенно озвучивают провластные эксперты из государств Средней Азии состоит в том, что региональные партнеры и даже союзники России по ШОС, СНГ, ЕАЭС и даже ОДКБ должны сначала дождаться победы России в специальной операции на территории б. УССР, в достижимости которой они сомневаются и которой явно не желают, чтобы потом определиться, какие именно конкретные выгоды они могут получить в новой геополитической ситуации.

Никита Третьяков ИА REGNUM Российские военные

Эта позиция реализуется на практике. Участие Казахстана, Киргизии и Узбекистана в совместных с США военных учениях в Таджикистане в условиях открытой гибридной войны России с Западом во главе с Вашингтоном ясно свидетельствует, на чьей стороне их симпатии. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече секретарей Советов безопасности государств ШОС заявил, что военное присутствие США в регионе чревато дестабилизацией. Вашингтон намерен создать в Средней Азии свои военные базы и использовать их в том числе для рекогносцировки местности и объектов, изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.

Важно не только то, что секретарь российского Совбеза выступил с такими жесткими и безусловно справедливыми заявлениями. Очень важно, что они были преданы огласке. На этот раз Россия не постеснялась задеть своих «нежных и ранимых» партнеров и союзников из бывших советских республик. Такую же открытую и непримиримую позицию занял российский МИД в отношении буквально людоедских высказываний посла бывшей УССР в Казахстане, поставив его руководство перед крайне неприятным выбором. Объявить посла персоной нон-грата и выслать его означает признать киевский режим нацистским, поддержать Россию и навлечь на себя гнев Запада. Ограничиться вежливой беседой в МИДе, просто мягко пожурить полномочного посла в качестве реакции на призывы к геноциду русских означает окончательно сбросить маску, открыто присоединиться к антироссийской коалиции и уже открыто поощрить русофобские действия казахских националистов.

Открытая и жесткая, непримиримая к нацизму позиция Совбеза и МИДа, всего руководства России должна положить конец политической мимикрии на постсоветском пространстве и соглашательству с ней многих российских чиновников.