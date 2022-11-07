Владимир Зеленский намерен «вернуть» Крым «любыми средствами». Соответствующее заявление он сделал 23 августа на так называемом саммите Крымская платформа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут гороховый

Зеленский намерен вернуть полуостров «любыми средствами», которые киевский режим сочтет нужными, «не советуясь с другими странами», уточнил он.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Крым восемь лет назад уже вернули и его больше не нужно никуда возвращать — Крым дома. Иные добавили, что киевский режим вскоре также вернет России и Николаев, а также Одессу и другие регионы.

«Володя, когда уже новые шутки подъедут?» — с сарказмом поинтересовался «Кар Карыч».

«Пусть хотя бы с Херсона начнут», — не без иронии добавил один из участников обсуждения.

«Мы вернём Крым любыми средствами, даже если для этого придется войти в состав России», — Зеленский», — шутит Los Z.

«Как голодранцы планируют вернуть себе то, что даже содержать самостоятельно не могут?» — в недоумении Roman.

«Мы освободим [территорию бывшей УССР] от бандеровского нацизма любыми средствами, которые сочтем правильными!» — продолжил Юрий А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим

«Так вернули Крым уже в родную гавань», — с сарказмом написал Andrey.

«Вернуть-то конечно не вернут, но вот нагадят же черти», — выразила опасение Anastasiya.

«Крым они давно вернули, недавно вот вернули Херсон, очередь за Николаевом, а там и Одессу должны вернуть», — пишет Николай В.

«Отберите у него уже наркотики», — иронизирует Наталья.

«Ну вот смотрите, Херсон уже почти вернул себе Крым. Скоро и Киев вернёт…» — с юмором добавила Наталья.

«Сами-то крымчане захотят? Зеля, ты их спросил?» — поинтересовалась Татьяна С.

«Клоуном был, клоуном остался», — прокомментировал «Не Розовые очки».

«Зеля, вы уже вернули Крым! Теперь верните все остальное», — призвала Евгения.

«Вечные возвращатели, уже 8 лет прошло», — отметил «Сталин».

«А хочет ли Крым обратно?» — спросила Polina.

«Во как! А у взрослых надо разрешение спрашивать», — смеется Олеся.

«Тут все предельно просто. Киев входит в состав России, Зеля смело говорит, что Крым — наш. Вот и все», — иронизирует Ольга Васильевна.

«Крым он вернул… Донецк, Луганск, Мариуполь… осталось по списку Харьков, Николаев, Одесса…» — с сарказмом написала Telega.

«Закусывать надо!» — смеется Владислав.

«По ходу, такими темпами он через полгода уже и Киев возвращать будет», — с юмором пишет Vladimir S.

«Это называется смещение акцентов. Когда сплошные зрады (неудачи — М. Р.) — надо создать видимость перемог (побед — М. Р.). Там уже на Николаев наступление, а этот на Крым пару десятков БПЛА бессмысленно угробил. Черт цирковой», — отреагировал Олег В.

«А ему не нужны люди, ему нужна территория Крыма для своих хозяев. Как верный пёс хочет принести им в пасти своей… Да и на остальной [территории бывшей УССР] ему люди не особо нужны. Главное — угодить хозяевам», — подытожил Tarkh.