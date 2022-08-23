Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш и Владимир Зеленский провели встречу во Львове. Наряду с соглашением о зерновом коридоре лидеры обсудили «необходимость поиска политического решения» конфликта на территории бывш. УССР. Также обсуждался вопрос об атомной электростанции. Сначала прошли переговоры Эрдогана с Зеленским. В сделанных заявлениях отмечалось, что Турция и киевский режим приняли решение о формировании оперативной группы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. После двусторонней встречи состоялась трехсторонняя встреча с участием Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Эксперты высоко оценивают роль Турции в отношениях России с киевским режимом.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как с этой точки зрения оценили встречу во Львове в социальных сетях?

Преподаватель университета Эсат Ходжалар публикует следующий комментарий, прикрепляя видеозаписи:

@esathocalar: «Встреча демонстрации репутации/престижа… Вчера жители Львова часами ждали на обочине дороги, чтобы увидеть президента Эрдогана. Насколько я понимаю, зерновой коридор, мощная оборонная промышленность и дипломатия вроде бы вывели Турцию на высокий уровень в глазах народов региона».

Бывший главный советник президента Эрдогана, бывший депутат, доктор Турхан Чомез публикует ответ на заявление министра транспорта и инфраструктуры Адиля Караисмаильоглу:

@ComezTurhan: «Министр от ПСР Караисмаильоглу заявил, что: «Эрдоган не ограничивается Турцией, он правит всем миром». Судя по его резким уступкам во внешней политике за последний год, я думаю, что всё наоборот. Мир управляет им».

Александр Горбаруков @ ИА REGNUM Эрдоган

На что журналист Айдын Сезер отвечает следующее:

@AydinSezer06: «Министр Караисмаильоглу заявил, что: «Наш президент не ограничивается Турцией, он правит всем миром»… Я считаю, что он оговорился и сказал правду. Не вызывает сомнений то, что он не ограничивается Турцией».

@AydinSezer06: «Конфликты продолжаются. Возможно, они перейдут в масштабную войну? Неизвестно, когда и чем это закончится. Мы подрядились на послевоенные строительные работы. Подписали соглашение. Кто и на каких условиях предоставит финансирование, это тоже пока неясно. Эта ситуация напоминает хитрое и авантюрное поведение прожженных сынов Анатолии».

Эксперт по российско-турецким отношениям Керим Хас публикует следующий комментарий:

@Kerim_HAS: «Когда Россия спрашивает Турцию: «Почему вы продаете беспилотники SİHA [киевским террористам]?», администрация Эрдогана отвечает: «Мы не продаем, продает частная компания». Однако сегодня в составе делегации Эрдогана присутствовал Халюк Байрактар, генеральный директор компании Baykar, поставляющей беспилотники в [бывш. УССР]».

На что пользователь с ником Kral (Король) отвечает:

@Kral69 040 686: «Российские силовики-чиновники мстительны. Даже спустя годы они расставят всё по местам и накажут ответственного из той «частной компании».

Предприниматель по имени Алтан Озлю публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@altan_ozlu: «За свои 50 лет жизни я не видел другого столь недальновидного, некомпетентного, неоснащенного и не гнушающегося уступок во внешней и внутренней политике, обнажая свои недостатки (слабости), вцепившегося в свое кресло человека. Остальное и перечислять-то стыдно. Следует немедленно перейти на японскую модель…»

Публицист журнала Global Savunma («Мировая оборона») Барыш Адыбелли публикует следующий комментарий:

@baris_adibelli: «Пока все были сосредоточены на вопросе примирения с Сирией, президент Эрдоган неожиданно зашел с [территории бывш. УССР]. Мы не поспеваем за скоростью его действий в дипломатии».

На что пользователь по имени Огуз Челиккол отвечает:

@OguzCelikkol: «Трехсторонняя встреча Турции, [киевского режима] и Генерального секретаря ООН, состоявшаяся во Львове, в некотором смысле указывает на возрастающую значимость Турции в ООН. На переговорах во Львове, состоявшихся вскоре после переговоров в Сочи, обсуждались все аспекты отношений между двумя странами и кризис [на территории бывш. УССР]».

Блогер Finans Kahvesi («Финансовый кофе») акцентирует внимание на встрече министра обороны Хулуси Акара:

@haberFK: «Министр национальной обороны Акар встретился с министром обороны [киевского режима] Резниковым. Министр Акар, который находился в составе делегации президента Эрдогана, прибывшей во Львов по приглашению Владимира Зеленского, обсудил вопросы развития военной промышленности с министром обороны [киевского режима] Резниковым».