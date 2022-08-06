Пользователи соцсетей обвинили в лицемерие госсекретаря США Энтони Блинкена из-за поста в Twitter, посвящённого Международному дню памяти жертв актов насилия. Американский дипломат заявил, что Штаты стоят на стороне тех, кто стал мишенью или подвергся преследованиям за свои убеждения.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Для тех, кто всё еще страдает: вы не забыты, и мы продолжаем бороться за вас», — написал Блинкен.

Однако под его постом набралось множество комментариев, указывающих на совершенные Штатами злодеяния во время войн в странах Востока. Пользователи соцсетей также напомнили о жертвах в Палестине, погибших во время конфликта с Израилем, который поддерживает Вашингтон.

«Вы серьезно? А как насчет преступлений, совершенных США в Ираке, Афганистане, Сирии, Йемене и Ливии? Вы действительно считаете, что у США есть моральное право осуждать кого-то?» — негодует @MichaelTesfai2.

«Блинкену стоит осудить #ИзраильГосударствоАпартеида за совершение злодеяний против #палестинцев», — пишет @aalsaid54.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Вы слепо поддерживаете все действия Израиля, лицемер», — подчеркивает @GavinTango.

«США участвовали в более чем 400 войнах за 250 лет своей истории», — напоминает @Cyrusth54 451 510.

«Двойные стандарты: вы говорите о жертвах актов насилия, но сами удерживаете многих представителей других религий», — жалуется @Elias_Cabeza.

«Госсекретарь, вы шутите, да?» — уточняет @DarkMagaWest.

«Если вы такие добрые, зачем бомбили Йемен?» — вспоминает @MeredithHobbs.

«Что-то мы не видим, чтобы вы боролись за права палестинцев, которые были изгнаны со своей земли, потому что они не евреи», — указывает @ReshLtaif.

«Дети Йемена были разорваны на части американскими бомбами, другие стали сиротами, которые потеряли свои семьи и родителей из-за войны и остались страдать от недостатка пищи и бездомности!» — восклицает @12_Moh_ALaraby.

«Да именно вы являетесь создателями исламофобии во всём мире!» — пишет @aga1nsta11oddz.

«Как насчет того, чтобы перестать преследовать людей за их политические убеждения в США?» — предлагает @ElGabacho16.

«А вы чтите память русской журналистки Дарьи Дугиной, убитой террористом [киевского режима] два дня назад?» — спрашивает @LauraRu852.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

Как сообщало ИА REGNUM ранее, посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что любая военная конфронтация между ядерными странами должна быть предотвращена.

«6 августа 1945 года, 77 лет назад, США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Через три дня уничтожили второй город — Нагасаки. Которые не представляли никакой угрозы. Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир», — отметил Володин в своём телеграм-канале.

Он добавил, что США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие. В конце Второй мировой войны ВС США произвели атомные бомбардировки городов Японии — Хиросимы и Нагасаки. После этого правительство Японии объявило о капитуляции. По разным оценкам, от взрывов погибли 70−100 тыс. человек. Через 5 лет от радиоактивного заражения и онкологических заболеваний общее число погибших могло превысить 300 тыс. человек.