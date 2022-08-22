Новость о том, что администрация президента США Джо Байдена продолжает переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о высвобождении валютных резервов Афганистана, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

США и другие страны заморозили иностранные активы Афганистана после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2021 году. Однако Белый дом теперь обсуждает возможность выделения средств в попытке стабилизировать афганскую экономику, которая практически развалилась после введения западных санкций. Гуманитарные организации ранее предупредили Вашингтон, что афганское население может пострадать из-за голода этой зимой. Так что США создали швейцарский трастовый фонд, который по идее должен распределять средства на гуманитарные нужды населения.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News. При этом многие указали на экономические проблемы внутри страны, призвав правительство вспомнить о нуждах граждан США и перестать отдавать деньги Афганистану и бывшей УССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Есть идея. Как насчет того, чтобы оставить эти деньги в качестве первого взноса за все оборудование, которое мы там оставили. И сказать им, что они должны нам оставшуюся сумму», — предлагает rongualtieri.

«Мы должны сохранить эти средства. Использовать их для замены всего оборудования, которое мы оставили в Афганистане. На все эти миллиарды купить оборудование для вооруженных сил США. Как вообще можно рассматривать вопрос о возвращении им этих средств?» — удивляется AlabamaOranges3.

«Как насчет того, чтобы не выделять никаких средств, пока все военное оборудование, которое было оставлено, не будет возвращено в США?» — соглашается oneguy481.

«Это сами США решили оставить его. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не крали его», — отвечает gopher651.

«Как насчет использования этих средств для поддержки ветеранов? Как насчет того, чтобы использовать эти деньги для возврата американцев. Больше никаких денег Афганистану. Точка», — указывает coquilter730.

«Нужно остановить также и поток денег коррумпированной б. УССР!» — восклицает resource70.

«Джо оставил им военную технику на 80 миллиардов, оплаченную американскими налогоплательщиками, разве этого недостаточно? Я предлагаю конфисковать их активы в качестве компенсации американским налогоплательщикам и вернуть их нам, народу», — просит embracethehate.

Lance Cpl. Clayton L. VonDerAhe Американская военная техника в Афганистане

«Можем ли мы вычесть каждый налоговый доллар, переданный правительству США, как убыток? Похоже, мы продолжаем финансировать правительство, которое отказывается представлять американский народ!» — считает tommy55.

«Вот как выглядит некомпетентное президентство. Экономический бардак. борьба между внутренними фракциями, идиотские программы, проталкиваемые во имя прогресса. Всё, о чем говорил Трамп, происходит с Байденом — сокращение добычи нефти, инфляция и иммиграционная амнистия. Мой счет за медицинскую страховку вырос до $650 в месяц. Мой бензин подорожал до $5.50 за галлон, счета за продукты сильно выросли, моя арендная плата составляет $3000 в месяц, единственное, что все еще дешево — это страховка на машину ($25 в месяц от Insurance Panda) и мой спортзал ($15 в месяц от Planet Fitness), но я уверен, что и они скоро подорожают. Когда вы ставите население на колени, его легче контролировать», — отвечает aripod1289.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарный кризис в Афганистане обострился после падения республиканского правительства и прекращения международной помощи. В то время Вашингтон заблокировал валютные резервы центрального банка Афганистана. Эти действия практически парализовали банковскую систему страны и поставили экономическую систему Афганистана на грань краха.