Страны Прибалтики, Польша, а также Финляндия могут ограничить въезд на свою территорию для граждан Российской Федерации без общего решения на уровне Европейского союза. Об этом, как сообщает агентство BNS, 23 августа заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«В первую очередь мы будем стремиться к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. Если его не будет, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Прибалтики, Польшу и потенциально Финляндию», — сказал он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что российским гражданам и в России есть где отдыхать. Иные удивились, как в данном списке вместе со странами Прибалтики, а также Польшей, оказалась еще и Финляндия. Были и те, кто призвал Россию к ответным мерам.

«Ну и пусть идут лесом. У нас есть, где отдыхать и куда ездить», — отреагировала Radistka_Z.

«Ну какой вменяемый турист поедет к этим идиотам? Хотя у моих предков в Литве были земли при царях. Надо что-то с этим делать», — с сарказмом добавил bnp.

«Ответ должен быть сильнее в тысячу раз. Шпротам запрет на торговлю и электричество, полякам — также. Финнам — запрет торговли и посещение финнами страны», — призвал один из участников обсуждения.

«Ну финны-то куда? Ну финнам надо всё российское перекрыть. Пусть подумают над поведением своим», — пишет Ксения.

«Финляндия нормально жить начала во времена СССР, при Брежневе. Особые отношения с ними были. Теперь обратно вернутся в нищету: с таким климатом и без полезных ископаемых другого быть не может», — считает Anna S.

Сергей Виноградов. Нищие. 1899

«Заметьте, это всё огрызки Российской империи, независимость им подарил дедушка Ленин. И во-вторых, а на кой-туда ехать? Что, в России посмотреть, съесть и выпить нечего?» — не понимает Светлана.

«В этом списке удивляет только наличие Финляндии», — отреагировал Иваныч.

«Ревём в три ручья!» — иронизирует Наталья.

«Страны-кандидатки на роль любимых жён Америки…» — с сарказмом написал еще один участник обсуждения.

«Пожалуйста! Только вместе с российскими гражданами не будут «въезжать» на территорию этих стран также газ, электричество и лес!» — прокомментировал новость Evgeny V.

«Иностранцы, побывавшие в России, восхищаются её красотой, так зачем нам эта гнилая Европа?» — спросил Сергей.

«Чем мельче шавка, тем громче тявкает! Несчастная мелкота не ведает, что их ожидает! Ещё будут на брюхе ползать перед Россией, прося помощи. Мерзко и противно», — добавила Наталья.

«Понять не могу, кому нужна Польша и Прибалтика? Кто туда вообще едет? Что там делать?» — задался вопросом «МММ».

«Остальные не запретят, а эти идиоты потом будут думать, как самим же обойти свои запреты», — прокомментировал новость Ilya S.

«Поляки сами себе дураки. Все туристы в Европу из России через них ехали, оставляли у них деньги по дороге», — добавила Eugenia E.

«Финны-то куда? Где же они будут затариваться бензином и водкой? Им ведь тоже можно перекрыть дорогу в Россию!» — отметила Татьяна.

«У нас такая огромная и разнообразная страна, что никаких отпусков не хватит, чтобы всё посмотреть. Даже если все страны мира откажут нам во въезде. Это же как индустрия внутреннего туризма сразу поднимется!» — написала Ирина.

«Финны на изнанку все вывернулись, не знают, чем еще заслужить доверие НАТО…» — подытожила Ekaterina.