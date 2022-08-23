Польский президент Анджей Дуда призвал демонтировать «Северный поток — 2» в связи со спецоперацией России на территории бывшей УССР. Соответствующее заявление политик сделал 23 августа в ходе заседания форума «Крымская платформа».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Смена политики предполагает не просто приостановку «Северного потока — 2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — приводит его слова РИА Новости.

Политик напомнил, что строительство «Северного потока — 2» началось после воссоединения Крыма с Россией, а многие страны якобы «задабривали» Москву для того, чтобы продолжать вести бизнес как прежде.

Призыв польского президента обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что подобный шаг (демонтаж СП-2) ударит по экономике Германии, которая дотирует такие страны Евросоюза, как, в частности, Польша, а значит, — ударит и по Польше. Иные также отметили, что польское руководство подобными заявлениями напрашивается на «демонтаж» своей страны.

«Надо демонтировать Дуду!» — с сарказмом призвал Юрий.

«А я согласен с ним. Потому что потом можно будет демонтировать завод Мерседес, БМВ и т.д. Так как цены на энергию будут такими высокими, что немцы сольют свою промышленность в унитаз. А затем и Польша сдохнет, потому что основной донор Евросоюза и их потребления — это Германия…» — пишет Chekupilla.

«Может, пора Польшу демонтировать раз и на всегда?» — задался вопросом Павел.

«Очень похоже, что Польша в ее сегодняшних границах будет демонтирована быстрее, чем «Северный поток», — добавил 33.

«Давно не делили эту гиену», — отметил Kulemin. AS.

«А Дуда строил, чтобы демонтировать?» — спросила Nadezhda.

Prezydent.pl Президент Польши Анджей Дуда

«[Киевский режим] демонтируем, а затем можно и «поток», — написал Alex P.

«Рубят сук, на котором сидят», — отреагировала Галина.

«Пусть демонтирует за свой счет. А потом еще выплатит расходы по строительству трубопровода всем инвесторам», — призвала Татьяна С.

«Фантастическое существо — в ноги уже себе постреляли, теперь и ампутируйте их», — с сарказмом отметила Alekseevna.

«Если демонтировать СП-2, чем отапливаться будет среднестатистический европейский обыватель после зимы 2022–2023 года? На чем будет работать европейская промышленность? Ах да, СПГ завезут. Только вот проблема: СПГ тоже во многом российский, продающийся под видом не российского. А СПГ из США будет стоить столько, что европейцы скорее Дуду сотоварищи демонтируют, чем будут такие счета оплачивать», — отметил Tony S.

«А то вдруг заработает, и в Европу потечёт дешевый, хороший газ. Хозяину за лужей это не нравится», — с сарказмом прокомментировал новость М. М.

«Ещё не осень…» — пишет Юрий П.

«Немцы ещё не призвали к демонтажу Польши?» — иронизирует АА А.

«А чего поляк не пищит о демонтаже газовой трубы [на территории бывшей УССР]? Лежит себе, и никто [ее] не трогает. Ведь там «москальский оккупантский» газ…» — с юмором подытожил Andrey.