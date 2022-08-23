ФРГ более не имеет возможности поставлять киевскому режиму вооружения из своих запасов. Соответствующее заявление сделала немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«Мы подошли к допустимому пределу», — приводит слова главы оборонного ведомства Германии Spiegel.

По информации издания, немецкие депутаты Кристиана Клинка из Социал-демократической партии, Сара Нанни и Александра Мюллер из Свободной демократической партии предложили увеличить поставки оружия для ВСУ.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения связали данное заявление с энергетическим кризисом в Европе, отметив, что скоро ФРГ будет не до оружия для киевского режима — нужно будет решать свои проблемы.

«Дровами запасайтесь, а не танками», — призвал Олег К.

«Киевских террористов сливают», — добавил один из участников обсуждения.

«Тут какая интересная штукенция получается: чтобы делать оружие любых видов, нужна электроэнергия и полезные ископаемые. То и другое получается из сибирского газа и ништяков, которые идут в большинстве своём из РФ», — отметил один из участников обсуждения.

«Так а поздно. Уже Европа карму наработала перед РФ. Теперь весело будут отгребать ответочку», — пишет Fadey E.

«В октябре–ноябре Германии будет не до оружия — холодно будет и голодно», — отметила Лилия.

«Так демократично послали и денег не дадут — самим мало», — отреагировал Василий.

«Они просто все подчинились команде «фас», которую дали США, рассчитывая, что продлится это недолго, быстренько «победят» Россию, угодят «главному демократу», получат «печеньку» от него. Но не по-их вышло! Вот и начали понимать, что в этом деле интерес-то сугубо американский, а им — одни убытки!» — написала Татьяна Х.

1GNC Münster Немецкий солдат с Panzerfaust 3

«Что значит «не может»? Должна!» — с сарказмом добавила Елена.

«Самое прикольное, что теперь произвести новое [оружие] будет стоить в разы дороже…» — прокомментировал Vladimir.

«Как же так? А как же единство ЕС, поддержка и солидарность?.. Отдавать — так отдавать все до конца… Снимайте последнюю рубашку», — иронизирует Yulia K.

«Главное, газа им не давать, чтобы производство не смогли наладить. А то привыкли жить на широкую ногу и кичиться этим, за счет того, что дешево им отдавали наши ресурсы», — написал Dmitry.

«Кто-то включил мозг», — смеется Елена Р.

«Газ для сварки кончился?» — шутит еще один участник обсуждения.

«Демилитаризация Германии прошла успешно», — с сарказмом пишет Денис Л.

«Не будет Германии газа всё равно…» — отметил Roland.

«Мы подождем зиму. Зимой начнется самый треш и угар в Европе», — с юмором отметил Aleksandr.

«Они правильно поняли намёк Путина, что газа у них не будет, от слова совсем», — написал Bonapart.

«45-й вспомнили, что ли?» — в недоумении Илья П.

«А это уже не играет роли. Поставляли? Ваши проблемы», — комментирует новость 20 037.

«Правильно! Не будете шпиговать [ВСУ] оружием, вам же самим спокойней будет! СВО быстрей закончится!» — добавила Alena.

«Вот что «Кинжал» животворящий в Калининграде делает», — отметил Иван И.

«А что случилось?» — смеется Roman.

«Где-то в тишине от этой новости закричал от боли бывший посол [киевского режима] Мельник», — подытожил El G.