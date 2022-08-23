«1945-й вспомнили?» — ФРГ не может снабжать ВСУ оружием из своих запасов
ФРГ более не имеет возможности поставлять киевскому режиму вооружения из своих запасов. Соответствующее заявление сделала немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт.
«Мы подошли к допустимому пределу», — приводит слова главы оборонного ведомства Германии Spiegel.
По информации издания, немецкие депутаты Кристиана Клинка из Социал-демократической партии, Сара Нанни и Александра Мюллер из Свободной демократической партии предложили увеличить поставки оружия для ВСУ.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения связали данное заявление с энергетическим кризисом в Европе, отметив, что скоро ФРГ будет не до оружия для киевского режима — нужно будет решать свои проблемы.
«Дровами запасайтесь, а не танками», — призвал Олег К.
«Киевских террористов сливают», — добавил один из участников обсуждения.
«Тут какая интересная штукенция получается: чтобы делать оружие любых видов, нужна электроэнергия и полезные ископаемые. То и другое получается из сибирского газа и ништяков, которые идут в большинстве своём из РФ», — отметил один из участников обсуждения.
«Так а поздно. Уже Европа карму наработала перед РФ. Теперь весело будут отгребать ответочку», — пишет Fadey E.
«В октябре–ноябре Германии будет не до оружия — холодно будет и голодно», — отметила Лилия.
«Так демократично послали и денег не дадут — самим мало», — отреагировал Василий.
«Они просто все подчинились команде «фас», которую дали США, рассчитывая, что продлится это недолго, быстренько «победят» Россию, угодят «главному демократу», получат «печеньку» от него. Но не по-их вышло! Вот и начали понимать, что в этом деле интерес-то сугубо американский, а им — одни убытки!» — написала Татьяна Х.
«Что значит «не может»? Должна!» — с сарказмом добавила Елена.
«Самое прикольное, что теперь произвести новое [оружие] будет стоить в разы дороже…» — прокомментировал Vladimir.
«Как же так? А как же единство ЕС, поддержка и солидарность?.. Отдавать — так отдавать все до конца… Снимайте последнюю рубашку», — иронизирует Yulia K.
«Главное, газа им не давать, чтобы производство не смогли наладить. А то привыкли жить на широкую ногу и кичиться этим, за счет того, что дешево им отдавали наши ресурсы», — написал Dmitry.
«Кто-то включил мозг», — смеется Елена Р.
«Газ для сварки кончился?» — шутит еще один участник обсуждения.
«Демилитаризация Германии прошла успешно», — с сарказмом пишет Денис Л.
«Не будет Германии газа всё равно…» — отметил Roland.
«Мы подождем зиму. Зимой начнется самый треш и угар в Европе», — с юмором отметил Aleksandr.
«Они правильно поняли намёк Путина, что газа у них не будет, от слова совсем», — написал Bonapart.
«45-й вспомнили, что ли?» — в недоумении Илья П.
«А это уже не играет роли. Поставляли? Ваши проблемы», — комментирует новость 20 037.
«Правильно! Не будете шпиговать [ВСУ] оружием, вам же самим спокойней будет! СВО быстрей закончится!» — добавила Alena.
«Вот что «Кинжал» животворящий в Калининграде делает», — отметил Иван И.
«А что случилось?» — смеется Roman.
«Где-то в тишине от этой новости закричал от боли бывший посол [киевского режима] Мельник», — подытожил El G.