Гражданам Соединенных Штатов Америки в ближайшие дни необходимо покинуть территорию бывшей УССР. Соответствующий призыв 23 августа был опубликован на сайте американского дипломатического представительства в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Госдеп предупредил граждан США о том, что на территории бывшей УССР ситуация остаётся «крайне нестабильной» и может ухудшиться.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения выразили опасение, что на территории бывшей УССР может планироваться провокация и потому США предупреждают своих граждан. Иные также задались вопросом, почему американские граждане ранее не вняли призывам своего руководства и не покинули территорию бывшей УССР. Были и те, кто считает, что американцам не только следует убраться из бывшей УССР, но и вывезти свое вооружение.

«Отлично, пусть ещё рекомендуют Зеленскому и шобле покинуть [территорию б. УССР] навсегда», — призвала одна из участниц обсуждения.

«Может, уже и наемников своих попросят покинуть [территорию б. УССР]?» — написала Елена Н.

«Что, страшно стало?.. Тряситесь и бегите… пока не поздно…» — пишет Galina.

«Что поняли-таки, что красную линию не просто перешли, а разорвали в клочья?..» — отреагировала Елена Е.

«А что они все никак не покинут-то? Просят, просят, а все никак», — недоумевает Ольга А.

«Уже третий раз это слышу. Интересно, что там сейчас делают иностранные граждане?» — спросил Саша.

«Желательно вместе со шмотками и оборудованием», — добавил Dmitry T.

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«Они постоянно просят. Лучше вообще [на территорию б. УССР] никому не приезжать после майдана. США… со временем все равно когда-то свалят… а все их шестерки будут хвататься за шасси. Но пока до этого очень далеко», — отметил Maxim N.

«Крысам всем покинуть корабль… идущий ко дну!» — с сарказмом прокомментировала Светлана И.

«Готовят провокацию, гады!» — отреагировала Людмила Щ.

«С билетом в один конец, безвозвратно», — призвал 111.

«Если что-то произойдет, то уже ясно, кто все спланировал», — написал Павел З.

«Да лишь бы на Запорожской АЭС чего-нибудь не замутили!..» — выразила опасение Елена.

«Они просто так ничего не делают», — добавил Igor V.

«С учётом того, что [на территории бывшей УССР] появились новые сигналы тревоги химической и радиационной угрозы… Уже чего угодно ожидаешь», — отметила Евгения.

«Видимо, готовится что-то крупномасштабное, уж точно не удары по центрам принятия решений…» — предположил Ismail.

«Да, и «Хаймерсы» пусть прихватят…» — с сарказмом призвала Людмила.

«А они разве после прежних призывов ещё не разбежались?» — не понимает Алексей.

«Это сигнал наемникам или инструкторам?» — задался вопросом Максим С.

«Правильно, бойтесь», — призвал Aleksandr St.

«Американцы о своих гражданах беспокоятся, а [жителей бывшей УССР] на пушечное мясо пускают…» — отметил 61 863.

«Давно пора. Чего ждут?» — не понимает Pavel.

«Значит, опять будут провокации со стороны [киевского режима]», — написал Zloy.

«Умышленно нагнетают!» — подытожила Галина.