Со времён президента США Барака Обамы американские власти выработали безотказный способ поднятия своего рейтинга. Если дела в стране идут плохо — ликвидируй лидера боевиков. В мае 2011 года американские спецслужбы осуществили операцию «Копьё Нептуна» по ликвидации лидера Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы Бен Ладена. Следующий президент США — Дональд Трамп, решил доказать, что он ничуть не хуже. В октябре 2019 года американский спецназ выследил и убил лидера группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади. Джо Байден пошёл ещё дальше и одним махом убил сразу лидеров и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Эта славная традиция может продолжаться вечно: боевиков хватит на всех. Как гласит советский анекдот, «пиши сто — нечего их жалеть». В крайнем случае можно ликвидировать любого вооружённого боевика, назначая его лидером какой-нибудь группировки задним числом.

И дело даже не в том, что никто, собственно, не видел останков никого из вышеперечисленных убитых боевиков (по странному стечению обстоятельств, останки всё время не удаётся идентифицировать). И не в том, что видеозаписи их ликвидации более походили на постановку, чем на реальную военную операцию. Допустим даже, что все эти весьма неприятные граждане были убиты.

U.S. Army Спецназ в Афганистане

Проблема в том, что ни одна из вышеперечисленных операций никаким образом не повлияла на активность террористов. От слова совсем. Более того, обстоятельства ликвидации лидера Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири вызывают много вопросов.

Согласно официальной позиции Вашингтона, Завахири проживал в центре Кабула, воспользовавшись гостеприимством новых властей Афганистана. Речь о движении Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Стоит задать вопрос администрации Байдена: а как так получилось, что Завахири вообще оказался в Кабуле? Когда-то (не так давно) Белый дом клятвенно уверял, что отвод американских войск из Афганистана не приведёт к росту напряжённости в регионе. И новые афганские власти не допустят никаких террористов на своей земле. И тут вдруг выясняется, что на афганской территории вполне нашли себе место боевики, которые были вытеснены с Ближнего Востока совместными усилиями местных правительств, России и Ирана. Это что же получается, Штаты создали в Афганистане уютное гнёздышко для тех ребят, которых они вскармливали для войн в Сирии и Ираке? Выходит, что так.

Стоит заметить, что разведывательные службы России и Ирана неоднократно заявляли, что боевики из Сирии и Ирака проникают в Афганистан. При этом, неоднократно сообщалось, что помощь боевикам оказывают американские власти. А теперь выясняется, что эти заявления были правдой и даже лидер аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может себе позволить жить в Афганистане, ни в чём себе не отказывая.

При этом сама по себе ликвидация Завахири, в сущности, ничего не меняет. США просто в очередной раз показали свою «мощь», одновременно провоцируя конфликты на территории б. УССР, Тайване. Не правда ли, красиво: защитники демократии одновременно давят на «плохих парней» в России и Китае и уничтожают виднейших террористов?

Но что, в сущности, меняет ликвидация Завхири? Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выпестованная США для борьбы ещё против СССР в Афганистане, живёт и здравствует. Группировка активно расширяет свои филиалы на Аравийском полуострове, в Северной Африке, Сомали. Теперь радикалы обзавелись комфортным убежищем в Афганистане.

А штаты, ликвидируя одного лидера за другим, показывают, что, по сути, ничем не могут (или не хотят) помешать террористам. Один лидер сменяет другого, давая возможность убить себя очередному президенту США.

Волк27 Айман аз-Завахири

Многие арабские СМИ отмечают, что в ближайшее время стоит ожидать активизации террористов на Ближнем Востоке. Глобальный мировой финансовый, топливный и продовольственный кризис уже сказывается на странах региона. А где нестабильность и рост народного недовольства — там и террористы. При этом США, развязывая конфликты по всему миру, активно подливают масла в огонь террористической угрозы, а ни в коем случае не борются с ней.

Одной рукой убивая лидеров группировок, которых сразу же заменяют преемники, другой рукой Штаты лишь усугубляют ситуацию. Проблема терроризма на Ближнем Востоке лежит в первую очередь в экономическом русле. И именно Штаты сделали многое для роста террористической угрозы, свергнув светские правительства в ряде стран региона. А потом в разрушенные столицы этих стран въезжают лидеры террористов, с которыми начинают «бороться» США. Так, может, стоит просто не создавать почвы для терроризма и бороться не с его проявлениями, а его причинами? Вопрос риторический.