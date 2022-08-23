Страны Ближнего Востока рисуют столкнуться с самым масштабным финансовым кризисом за всю историю своего существования. Причём кризис в одинаковой степени коснётся как богатейших стран региона, так и наименее развитых.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Условно страны арабского мира можно разделить на две категории: богатые страны с недостатком рабочих рук и небогатые страны, в которых существует проблема «избыточного» населения. К первой категории стоит отнести страны Персидского залива, которые имеют стабильные доходы от продажи нефти, но сталкиваются с нехваткой рабочей силы для реализации экономических проектов. Ко второй относятся Ирак, Египет, Йемен, Сирию, Иорданию и Ливан.

За последние десятилетия правительства арабских монархий Залива выстроили внутреннюю экономическую и политическую систему, которая основана на труде мигрантов из арабских стран. Мигранты служат в армии, работают не только строителями или шофёрами, но и врачами, учителями и инженерами. При этом они говорят на то же языке, что и местные жители, что существенно упрощает их трудоустройство.

Наиболее усердные из мигрантов могут рассчитывать на то, чтобы в будущем получить паспорт ОАЭ или Катара и обеспечить жизнь своей семье, благодаря развитой в этих странах программе социального обеспечения.

Piotr Zarobkiewicz Рабочие на строительстве небоскрёба в Дубае

Однако сложившаяся система имеет множество минусов. Экономики «богатых» арабских стран по-настоящему зависят от мигрантов. По данным сервиса Media Line, 21 миллион мигрантов работает в пяти странах Совета сотрудничества стран Персидского залива, по которым доступна официальная статистика — Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии. И это при том, что в этих пяти странах существует всего 29 миллионов рабочих мест. В некоторых странах количество мигрантов равно или превышает численность местного населения.

Существует и обратная зависимость: экономики «бедных» стран серьёзно зависят от денежных переводов своих граждан из-за рубежа. В 2021 году экспатрианты, работающие в странах Персидского залива, отправили на родину денежные переводы на сумму 127 миллиардов долларов.

При этом жизнь в богатых странах обходится мигрантам крайне недёшево. В дополнение к высоким ценам на продукты питания и коммунальные услуги мигрантов обкладывают дополнительными пошлинами и налогами.

В Бахрейне мигранты вынуждены платить за электроэнергию в девять раз больше, чем граждане страны. При этом в последние месяцы цены на топливо в стране выросли примерно на 200%, вместе со всеми сопутствующими и инфраструктурными расходами.

Аналогичным образом ситуация обстоит в Саудовской Аравии, где мигранты должны платить налог за проживание членов своих семей.

А в Кувейте власти решили пойти ещё дальше. В воскресенье 21 августа стало известно о планах правительства Кувейта по сокращению числа мигрантов из арабских стран. К середине 2023 года экономика страны планирует полностью избавиться от услуг мигрантов. По оценкам египетских СМИ, в Кувейте проживает от 700 тысяч до 1 миллиона рабочих (при населении страны в 4,5 миллиона человек).

Magharebia Игранты

Аналогично действуют и власти Омана, которые объявили курс на «оманизацию рынка труда». По плану правительства, в ближайшие годы мигрантов должны будут заменить граждане страны.

Однако не совсем ясно, откуда возьмутся новые рабочие руки, если учесть, что страны региона вынуждены прибегать к услугам мигрантов именно из-за нехватки своего собственного населения. Очевидно, что сокращение числа экспатриантов негативно скажется на экономическом росте этих стран.

Резонно задать вопрос: ради чего арабские монархии идут на сокращение числа рабочих рук?

Скорее всего, власти этих стран реально опасаются надвигающегося экономического кризиса. И если в регионе действительно начнётся голод, лишние рты в лице мигрантов совершенно не нужны. Кроме того, мигранты отправляют домой значительные суммы денег. Для правительств стран региона гораздо выгоднее выдать части мигрантов паспорта, поселив их на своей земле. А от долгосрочных проектов, в условиях всемирной неопределённости и грядущего кризиса, пока можно отказаться.