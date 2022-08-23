Бывший спикер законодательного органа киевского режима Дмитрий Разумков считает, что киевский режим должен конфисковать газ, поставляемый из России в Европу через территорию бывшей УССР. Затем, считает Разумков, топливо стоит перепродавать Европе.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«Газ, который транспортируется по территории [бывшей УССР], — он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — написал политик в социальных сетях.

Разумков уверен, что конфискация имущества Российской Федерации является «законной обязанностью» киевского режима.

Заявление Разумкова обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что подобные действия со стороны киевского режима могут побудить Европу к отказу от услуг ГТС, которая проходит по территории б. УССР, а также могут поспособствовать запуску «Северного потока — 2» и сокращению поставок вооружения киевскому режиму. Были и те, кто отметил, что подобное заявление может привести к скачку цен на газ в Европе.

«Европа будет благодарна!» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Вперёд, идиоты! Только не останавливайтесь!» — смеется Aleksandr.

«Эти пернатые не понимают одного. Начнут воровать газ — конец договору, краник перекроют, деньги за транзит платить не будут. Вот тогда и покудахтают», — пишет S. H.

«Да пусть делают, давно пора вентиль закрутить», — призвал Andrew A.

«Правильно! Правильно! Он же в Европу идёт! Вентиль быстрее им прикрыть!» — с юмором добавила Liliax.

«Газ взрывоопасен, дурачок», — с сарказмом пишет Spring Flower.

«Так они его хотят перепродавать сразу в Европу, а европейцы такие: хорошо… сначала купим газ у Газпрома, а потом ещё и у вас купим этот же газ. Гениальный план, изящный в своей простоте», — иронизирует Llion.

«За него всё равно платят те, к кому он идёт. Аванс скинули, газ пошёл, не дошёл, ищите, кто его забрал», — пошутил Андрей.

«Возможно, что с подобными пиратскими заявами обиженная ливерная колбаса (канцлер ФРГ Олаф Шольц — М. Р.) откроет краник «Северного потока — 2», — отметила Anne De RUTHÉNIE.

bundesregierung.de Олаф Шольц в Бундестаге

«Европейские партнеры скажут «спасибо», — с сарказмом написала Наталья Наталья N.

«Не останавливайтесь! Даешь газ два раза проданный. Значит, вообще через [территорию бывшей УССР] не транспортировать! «Северные потоки» есть! Жестко предупредить Европу об этом», — смеется Elena.

«Эх, мечты… Увы, но учудить подобное этим дегенератам не позволят условно взрослые дяди из Европы. Разве что американцы поддержат. Держим пальцы!» — комментирует новость Т. Г.Ё.

«Тут на новости об остановке «Северного потока» на три дня цена скакнула покруче, чем кастрюля на майдане, аж до трех тысяч, и евро упал ниже доллара. Впервые в истории. Так ещё к этому конфискацию добавить?» — задумался Yevgeniy K.

«Осталось убедить Европу платить два раза за один и тот же газ…» — иронизирует Виталий.

«Да, сделайте это!» — смеется Светлана М.

«Давайте! Чем быстрее это сделаете, тем быстрее запустят СП-2», — добавила Василина И.

«Так получается, воровать-то будут у Европы», — отметила Лариса.

«Очень правильное и своевременное решение, — немцы с поляками будут в восторге и сразу отдадут [киевскому режиму] всё оружие, что у них есть, и переедут жить в какое-то Зимбабве, а в их дома заселятся беженцы», — пошутил «А».

«Всю жизнь воровали газ. Надо тогда предложить перестать платить [киевскому режиму] за то, что газ проходит по их территории», — написала Аля.

«Ну и здравствуй СП-2», — призвал Валерий Ю.

«Сомали отдыхает», — подытожил Сергей Ч.